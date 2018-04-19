Eski Milli Savunma Bakanı Ercan Vuralhan'ın katil zanlısı Yüksel K.'nin ilk ifadesinde, eski bakanın kendisine borcu olduğunu, ancak parayı ödemek yerine yeniden borç istediğini, bunun üzerine bıçakladığını söyledi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Mustafa Şekeroğlu'nun aktardığı bilgilere göre, Yüksel K. ifadesinde "Yurtdışında iş yapmak için 2014 yılından beri ona dönem dönem para verdim. Şu ana kadar toplam 650 bin dolar ve 350 bin lira para ödedim. Bu parayı bana ödeyecekti. Olay günü buluştuk. Parayı verecekti. Ancak bana 'Sen 2 bin 500 daha ver. Ben onunla birlikte sana veririm' dedi. Ben de sinirlendim bıçakladım" dediği öğrenildi.

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