Eski CIA yetkilisi Graham Fuller hakkında yakalama kararı

15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili soruşturma kapsamında, eski CIA Ulusal İstihbarat Konseyi Başkan Yardımcısı Graham Fuller hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği bu kararı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine aldı.
Yakalama kararında Graham Fuller'e "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" ve "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlamaları yöneltildi.
Kararda "Daha önce hakkında yakalama kararı verilen eski CIA uzmanı Henri Jak Barkey ve darbe teşebbüsünde rol alan diğer kişilerle Graham E. Fuller'in irtibatının ve atılı suçları işlediğine yönelik bulguların tespit edildiği" ifadeleri yer aldı.
Fuller'in, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Türkiye'yi terk ettiği, Büyükada'daki toplantıda da bulunduğu bilgilerine yer verildi.
Aynı soruşturmada, ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz, iş adamı Osman Kavala, Henri Barkey ve eski CHP milletvekili Aykan Erdemir'in de bulunduğu belirtildi.
CIA'den ayrıldıktan sonra Orta Doğu uzmanı olarak görev yapan Graham Fuller son kitabı "Turkey and the Arab Spring: Leadership in the Middle East"te (Türkiye ve Arap Baharı: Orta Doğu'da liderlik) Arap coğrafyasındaki isyan dalgalarını ve Türkiye'nin bu süreçteki rolünü irdelemişti.
İslami hareketler konusunda uzmanlaşan ve RAND Düşünce Kuruluşu'na da danışmanlık yapan Fuller, Gülen Cemaati'yle ilgili araştırmalarıyla da biliniyor.
Fuller, Soğuk Savaş döneminde ABD dış politikasının parçası olarak komünizm tehdidine karşı "köktendinci, ılımlı İslamcı hareketleri" desteklemeye yönelik Yeşil Kuşak Projesi'nin de mimarları arasında yer alıyor.
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