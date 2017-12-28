İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, Kadir Topbaş zamanında ihale edilen bir başka projeyi daha iptal etti. İBB Başkanı Uysal, son 2 ay içinde eski başkan Kadir Topbaş’ın “Ustalık eserim olacak” dediği Haliç- Unkapanı Su Altı Karayolu Tüneli Geçiş Projesi ve Sefaköy-Başakşehir Havaray Sistemi ile Haliç’in iki yakasını birleştirmesi planan Piyer Loti-Miniatürk teleferik ihalelerini iptal etmişti. Uysal, şimdi de Yeşilköy Sahil Bandı Düzenleme İnşaatı ihalesini iptal etti.
103 METREKARELİK KUMSAL OLACAKTI
Nisan ayında ihalesine onay verilen, mayıs ayında da ihaleye çıkılan Bakırköy Yeşilköy Sahil Bandı Düzenleme İnşaatı ihalesinin, geçen ay iptal edildiği ortaya çıktı. Gazete Habertürk'ten Mehmet Demirkaya'nın haberine göre ihale tarihinden yaklaşık 6 ay sonra iptal edilen inşaat işinin iptal gerekçesinde şöyle denildi: “Proje kapsamında yapılacak olan deniz yapılarının imar planlarına işlenmesi süreci henüz gerçekleşmediğinden, ilgili projenin imar planlarına işlenmesinden sonra ihale edilmek üzere...” Şimdilik iptal edilen projenin dosyasına göre sahilin 5 ayrı noktasında soyunma-giyinme kabinleri, idari bina, balıkçı barınakları, kafe-restoran ve gözetleme kuleleri yer alacaktı. Proje kapsamındaki alanda 102 bin 740 metrekarelik kumsal, yaklaşık 3 kilometrelik bisiklet yolu, 9 plaj voleybol sahası, 5 basketbol sahası, birer voleybol, mini spor alanı ve çocuk oyun alanları bulunacaktı. Ayrıca proje kapsamında Yeşilköy sahiline, her biri 52.5 metrekarelik 2 adet ibadethane de yapılacaktı.
belirtildiYeşilköy Sahil Bandı Düzenleme İnşaatı illüstrasyonunda, sahilin kavuşacağı görünüm bu şekilde çizilmişti
KESİNTİSİZ YAYA VE BİSİKLET YOLU
Sahil bandı düzenleme işi, toplam 352 bin 720 metrekarelik bir alanı kapsıyordu. Kentsel hizmet alanı statüsünde olan sahil bandına proje ile denizden ve kıyıdan daha iyi yararlanmak için çeşitli yapıların yapılması öngörülüyordu. Sunum dosyasında proje kurgusunda en önemli unsurun bütün sahil bandı boyunca kesintisiz bir şekilde devam eden ve alan içerindeki tüm fonksiyonların bağlandığı kesintisiz ana yaya ve bisiklet yolu olduğu belirtildi. Tüm işlevlerin bağlandığı bu yaya yolu üzerinde ahşap köprüler, iskeleler, çeşitli oturma ve dinlenme, seyir terasları da yer alıyordu. Ayrıca seyir platformları, iskeleler, spor sahaları, çocuk oyun alanları, balık tutma iskeleleri, ışıklı su gösterileri, proje içerisinde yer verilen diğer işlevleri oluşturuyordu.
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