Konya'da genç kadına tuz ruhu ile saldırıda son dakika gelişmesi yaşandı. Yolda yürürken, eski sevgilisinin yüzüne tuz ruhu atması sonucu yaralanan Rukiye K., şikayetinden vazgeçince, 'kasten adam yaralama' suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Faruk Karataş, ilk duruşmada serbest bırakıldı. "Dükkânlarda filan erkeklerle konuşurken kıskanıyordum. Başkasıyla nasıl konuşur diye ona zarar vermek istedim" şeklinde ifade veren Faruk Karataş, tutuksuz yargılanacak...



Konya'da yüzünü gizleyip, yolda yürürken arkasından yaklaştığı eski sevgilisi, güvenlik görevlisi 26 yaşındaki Rukiye K.'yı yüzüne tuz ruhu atarak yaraladığı iddia edilen 42 yaşındaki Faruk Karataş olayın ardından tutuklandı.



Faruk Karataş, 'kasten adam yaralama' suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanırken, Rukiye K. şikayetinden vazgeçti. Bunun üzerine Faruk Karataş, tutuksuz yargılanmak üzerine serbest bırakıldı.



Olay, geçen yıl 11 Aralık günü saat 07.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Rukiye K., kaldığı kız öğrenci yurdundan çıkıp, özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığı işyerine doğru yola çıktı. Yurttan biraz uzaklaştıktan sonra arkasından gelen kapüşonlu ve yüzü atkılı bir kişi, elindeki plastik bardakta bulunan sıvıyı Rukiye K.'nin yüzüne fırlattı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, yüzü ve gözlerinde yanma oluşan Rukiye K., ambulansla Başkent Üniversitesi Konya Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Rukiye K.'nin yüzünde ve iki gözünde hafif derecede yanıklar oluştuğu tespit edildi. Rukiye K. tedavisinin ardından taburcu edildi.



POLİS, BÖLGENİN KROKİSİNİ ÇİZİP İZ SÜRDÜ



Konya Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından özel bir ekip kurdu. Saldırının gerçekleştiği sokakta güvenlik kamerası olmaması nedeniyle bölgenin krokisini çizen polis, saldırganın kaçabileceği güzergahlardaki sokakları tek tek inceleme altına aldı. Bölgedeki ev ve iş yerlerindeki kişilerle tek tek görüşen polis, çevredeki 40 güvenlik kamerasının kayıtlarını da saniye saniye izledi. Görüntülerden birinde bir kişinin elinde bardakla aksayarak yürüdüğü, bir başka görüntüde ise aynı kişinin elinde bardak olmadan hızlıca koşarak kaçtığı belirlendi. Kaçan kişinin eşkali üzerinde yoğunlaşan polis, tekrar mahalle sakinleriyle bire bir görüştü. Görüşmelerde, eşkale uyan kişinin aynı mahallede birkaç sokak ileride oturan ve inşaatlarda boyacılık yapan bekar Faruk Karataş olduğunu saptandı.



OLAY GÜNÜ GİYDİĞİ KIYAFETLERİNİ YAKMIŞ



Cinayet Büro ekipleri, dün akşam saatlerinde düzenledikleri operasyonla Faruk Karataş'ı evinde gözaltına aldı. Evde yapılan aramada şüphelinin olay günü giydiği kıyafetlere rastlanmadı. İlk ifadesinde suçlamayı kabul etmeyen şüphelinin daha sonra suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Şüpheli, olay günü giydiği kıyafetleri ise merkez Meram ilçesi Gödene Mahallesi'ndeki bir çöplükte yaktığını söyledi.



KISKANÇLIK KRİZİNE GİRMİŞ



Emniyete götürülen Faruk Karataş, sorguda, Rukiye K.'nin eski sevgilisi olduğunu ve kıskançlık krizi sonucu saldırıyı gerçekleştirdiğini söyledi. Faruk Karataş, "Rukiye K. ile bir süredir birlikteydik. Yaklaşık 1 ay önce beni terk etti. Ben de Rukiye'nin her adımını takip ettim. Dükkânlarda filan erkeklerle konuşurken kıskanıyordum. Başkasıyla nasıl konuşur diye ona zarar vermek istedim" dedi.



TUZ RUHU ATMIŞ



Rukiye K.'nin yüzüne döktüğü sıvının tuz ruhu (Hidroklorik asit) olduğunu belirten Faruk Karataş, "Bardağa koyduğum tuz ruhuyla yurda yakın bir noktada yarım saat bekledim. Güvenlik kameralarında tanınmamak için topal numarası yaptım. Yüzümü de atkıyla sardım. O kaldırımdayken ben de karşı kaldırımdan gelip, tuz ruhunu yüzüne attım" diye konuştu.



HASTANEDE ZİYARET ETMİŞ



İfade verirken ağlayan ve halen Rukiye K.'yi sevdiğini söyleyen Faruk Karataş'ın, olaydan sonra Rukiye K.'yi hastanede iki kez ziyaret ettiği ve doktorlardan da sağlık durumu hakkında bilgi aldığı belirtildi. Rukiye K. ise polise, saldırgan Faruk Karataş ile bir süre birlikte olduklarını ancak ayrıldıklarını söyledi.



ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇTİ



'Kasten yaralama' suçundan adliyeye sevk edilen ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Karataş, Konya 11'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya katılan Rukiye K., Faruk Karataş ile bir süre gönül ilişkisi yaşadığını ve şikayetinden vazgeçtiğini söyledi. Karataş, ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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