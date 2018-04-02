Fetullahçı Terör Örgütü'nün ( FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrasında görevlerinden ihraç edilen ve çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ve Hakimler Savcılar Kurulu ( HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.
Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nce, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen davada, eski Danıştay üyesi Mithat Özcan hakim karşısına çıktı. Duruşmaya sanık Özcan, yakınları ile avukatı katıldı.
Duruşmada sanık hakkındaki iddianamenin özeti okundu. İddianamede, sanığın örgüt içinde yer aldığı, örgüt liderinin talimatıyla Danıştay üyesi seçildiği, talimatların verildiği, himmetlerin toplandığı örgüt toplantılarına katıldığı, örgüt hiyerarşisine dahil olduğu, örgütün stratejisi ve amaçları doğrultusunda sıkı bir disiplinle hareket ettiği belirtildi.
Savunma için söz verilen Özcan, suçlamaları reddetti.
AA'nın haberine göre; Özcan, ne FETÖ ne de başka bir örgütün sempatizanı, destekleyicisi olduğunu, hayatı boyunca yasa dışı hiçbir faaliyetin içinde yer almadığını ileri sürdü.
Yapının hiçbir faaliyetine de katılmadığını savunan Özcan, bu türlü yapıları asla tasvip etmediğini, buna aile yapısının da müsait olmadığını iddia etti.
Terör örgütü üyeliğiyle suçlanabilmesi için açık delillerin bulunması gerektiğini, oysa iddianamede hakkında somut bir delil bulunmadığını öne süren Özcan, suçlamaların tanık anlatımlarına dayandığını, bu kişilerin beyanlarının da soyut suç isnatlarından ibaret olduğunu savundu.
Sanık Özcan, örgütün yargı yetkisini kullanarak yaptığı eylemler nedeniyle suçlanmadığını, ByLock kaydının bulunmadığını, Bank Asya'da hesabı bulunmadığını söyledi.
Örgüt talimatıyla Danıştay üyesi seçildiği iddiasını reddeden Mithat Özcan, üye seçilmek için kanunun aradığı şartları taşıdığını, bu nedenle seçildiğini ileri sürdü.
Sanık Özcan, mesleğini onur ve şerefiyle yapmaya çalışan bir hakim olarak kimsenin, kendisine yönelik, yanlı ve taraflı davrandığı, talimatla karar verdiği yönünde bir iddiada bulunamayacağını savundu.
Aleyhinde ifade veren tanıkların beyanlarını da kabul etmeyen Özcan, tanıkların cezaevinden kurtulmak için soyut ve zanna dayalı beyanda bulunduklarını iddia etti.
Eski Danıştay Üyesi Vahit Bektaş'ın, "İstanbul'da 2013'te örgütün yaz kampına katılanlar arasında kendi ismini de saydığını" belirten Özcan, böyle bir kampa gitmediğini, İstanbul'da FEM Dershanesinde yapılan toplantıya da katılmadığını öne sürdü.
Sanık Özcan, yine FETÖ sanığı itirafçı eski Danıştay Üyesi Hamza Eyidemir'in, "Sohbet toplantılarında bir araya gelirdik. 17-25 Aralık sürecini eleştirdiğimde bana 'satılmış, hain' dedi" şeklindeki beyanını da kabul etmedi.
Baz çakışması olduğu belirtilen sivil imamları tanımadığını öne süren Özcan, sağlık sorunları yaşadığını belirterek tahliyesine karar verilmesini istedi.
Verilen aranın ardından toplanan mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Sanık hakkında ifade veren eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı Birol Erdem ile eski Danıştay üyeleri Eyidemir ve Bektaş'ın tanık olarak dinlenmesine karar verilerek duruşma ertelendi.
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