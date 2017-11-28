Eskişehir'de terör örgütü DEAŞ operasyonu! Irak uyruklu 1 kişi yakalandı

Eskişehir'de İl Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, kent merkezinde önceden belirlenen adrese, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi.

AA'nın haberine göre; Operasyonda, Türkiye'ye illegal yollardan giriş yaptığı belirlenen ve Irak'ta bulunduğu dönemde DEAŞ adına istihbarat faaliyetleri yürüttüğü, silah kullanma, bomba yapımı üzerine eğitim aldığı öne sürülen Irak uyruklu I.M.G. gözaltına alındı.



Zanlı, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.