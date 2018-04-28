Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 100. bölümün ardından izleyiciler yeni bölüme kilitlendi. Çakırbeyli hanesinin içinde saklanan büyük sır çok fazla gizli kalamayınca ortalık karıştı. Hızır yine boş durmadı. Yaşar, Ünal'a karşı cephe alacak. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 101. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 101. YENİ BÖLÜM FRAGMANI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Oyuncu kadrosunda Oktay Kaynarca, Deniz Çakır, Sanem Çelik, Olgun Şimşek, Tarık Ünlüoğlu, Mesut Akusta, Ozan Akbaba ve Yunus Emre Yıldırımer gibi isimlerin yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, 100. bölümüyle izleyicisiyle buluştu.

Yayınlanan bölümün ardından, izleyiciler bir sonraki hafta ekrana gelecek olan 101. bölüm hakkında ipuçları edinmek için araştırma yapmaya başladı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

Geçen haftaya bakacak olursak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölüm fragmanı önümüzdeki tahmini olarak Pazartesi günü yayınlanacaktır.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 100. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çakırbeyli hanesinin içinde saklanan büyük sır çok fazla gizli kalamamış, nihayet Hızır'ın kulağına da ulaşmıştır. Enişte'den duyduklarından sonra soluğu Doktor Derya'nın yanında alan Hızır, tabii ki en sevdiği insanın ölüme doğru gitmesine göz yummayacaktır. Meryem'i çocuk sevdasından vazgeçirmek için derhal harekete geçer. Karısını yaşatmak için kurduğu oyunlar kendinden nefret etmesine sebep olacaksa da yapılması gereken neyse onu yapacaktır. Ekrem ve Reşit ortaklığında birlikte yapılan planlar için düşünceden eyleme geçme zamanı gelmiştir. Düşmanını çok iyi tanıyan Ekrem, hevesli davranmaktansa temkinli gitmenin gerekliliğinin bilincindedir. Bu ortaklığın sonuçlarını hesap eden Çakırbeyliler de, gelecek tehlikelere karşı bir an önce önlem almak gerektiğini bilirler. Masada bitmek tükenmek bilmeyen bu düşmanlıkların Ünal Kaplan'ın oyunu olduğunu düşünen Yaşar, baş düşmanını ilan eder. Hakkı'nın ölüm emrinden habersiz olan Ünal'ın buna karşılık Hızır'a sergilediği tavır da bu ihtimali kuvvetlendirir.

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