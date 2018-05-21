Oyuncu kadrosunda Oktay Kaynarca, Deniz Çakır, Ozan Akbaba,Tarık Ünlüoğlu, Kenan Çoban, Olgun Şimşek, Turgay Tanülkü ve Savaş Özdemir gibi isimlerin yer aldığı Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 104. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda bir çok detay yer alırken fragmanda Cia'nın Kudret'e verdiği destek büyük dikkat çekiyor. İşte Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 104. yeni bölüm fragmanı...



EŞKİYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 104. YENİ BÖLÜM FRAGMANI







EŞKİYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 103. BÖLÜM ÖZETİ





Ekrem'in maşası olarak ölüm saçan Kudret, yaptığı ilk eylemle, Tipi'nin canından can almıştır. Dayısının ölümüne neden olan herkesten intikamını alana kadar da durmaya niyeti yoktur. Ekrem'den sonra Cia'nın kontrolünde icraatlarına devam edecek olan Kudret'i durdurmak için harekete geçen Şahin Ağa ise yaptığı planla oğlu Reha'yı ölüm sırasında başa taşıdığını tahmin bile edemez.

Üst üste yaşanan ölümlerin ardındaki gizli isim olarak bilinen Ünal'ın, taraf seçmekten başka şansı kalmamıştır. Kendi hayatını devam ettirebilmek için Hızır'ın hayatına son vermesinin şart olduğunun artık o da farkındadır. Her yaşanan kayıpla bir kere daha darmadağın olan Çakırbeyliler, ne pahasına olursa olsun sevdiklerine yaşatılan acıların hesabını sormaya karalıdırlar. Bunun için çok ince bir oyun kurmakla uğraşırlarken, artık kaybedecek bir şeyi kalmayan Şahin Ağa'nın herkesten habersiz bir plan yapıp, kendini tehlikeye atabileceği akıllarına gelmez.



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