Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, nefesleri kesen bölümüyle ekranlara mola verdi. Gelecek sezon etkileyici hikayesiyle izleyici karşısına çıkmaya devaö edecek Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bu akşam Hızır'ın intikam planı izleyiciyi ekranlara kilitledi. Dizinin son sahnesinde Hızır'ın ayrılmak zorunda olduğu Meryem'e aşkını itiraf etmesi, önümüzdeki sezon aşkın tekrar alevleneceği işaretini verdi. İşte EDHO son bölüm özeti...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 107. SEZON FİNALİ BÖLÜM ÖZETİ

İntikam zamanı

Yaşar'a düzenlenen suikastten sonra dostlarını bir bir ölüme yollayan Çakırbeylilerin tutunacağı tek şey kalmıştır; intikam... Bu ölüm kalım harbinde düşmanından bir adım önde olması gerektiğini bilen Hızır savaşa girdiği gücün de farkındadır. Bunun için silahlar kuşanılmadan önce çok iyi bir plan yapılmalıdır. Önce Hızır'ı sonra Ünal'ı bitirmek isteyen Sam de Ziya ile pazarlıklara devam eder. Gözlerinin önünde yaşanan korkunç olaydan sonra Hızır'a sarılıp, eve geri çağırması beklenen Meryem, aksine daha kararlı bir şekilde mahkemeye gitmek ister. Meryem'e yaşattıklarının ağırlığının farkında olan Hızır ise diretmekten vazgeçecektir. Daha fazla acıyı göğüslemesini istemediği karısıyla gittikleri duruşma salonunda belki de son kez bir arada olacaklardır.

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