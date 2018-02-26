Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 92. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Küçük yaşlarda girdiği yeraltı dünyasının zirvesine tırmanan Hızır Çakırbeyli'nin yaşamını konu edinen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, 92. bölümüyle Salı akşamı ekrana gelecek. Yayınlanacak olan bölüm öncesinde 92. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 92. yeni bölüm fragmanı ve yeni bölüm ipuçları...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 92. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Ekrem, Ünal Kaplan'ın masası üzerine kurduğu oyunuyla Ender ve İlker'in kaybına sebep olmuştur. Bu başarısının ardından rüzgar terse dönecek, güvendiği adamı Hakkı'nın ihanetine uğrayacaktır. Ceylan ile anlaşmaya oturan Hakkı'nın verdiği adres, Davut'un büyük planı için önemli bir adım olsa da Çakırbeylilerin başına dert olacak yeni belaların da habercisidir.

Düşman olduğunu alenen kabullenmek zorunda kalan Ekrem'in arkasındakileri ortaya çıkarmayı amaçlayan Hızır ise gizli düşmanlıklardan yorulmuş, savaşacağı kişileri karşısında görmek istemektedir.

Ünal Kaplan ile kurduğu yeni planıyla, yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlayan diğer düşmanlarının da gözünün içine bakma fırsatını bulacaktır.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 91. BÖLÜM ÖZETİ

Zehir taciri Pudra Hakkı'nın mekanına bomba koymak üzere yola çıkan Çakırbeyliler, gittikleri yerde Şahin Ağa'nın sürpriziyle karşılaşmışlardır. Servet'in patlaması engellenemez bombasıyla mekanda sıkışıp kalan İlyas, Alparslan ve dostlarının oradan kurtulması için bir mucizeye ihtiyaç vardır.

Davut'un, devleti uğruna kendini yok etmesiyle başlayan büyük planının bir parçası olmaya razı gelen Hızır, düşmanıyla uzlaşmaya yanaşmaz. Hızır'ın, dostlarının ölümüne göz yummasını bekleyen Hakkı ise hiç beklemediği bir hamle ile karşı karşıya kalacaktır.

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