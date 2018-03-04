Ekranların uzun soluklu dizilerinden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 92. bölümü ile ekrana geldi. Yayınlanan 92. son bölümde Hızır, savaşacağı kişiler tek tek belirledi. İzleyiciler gözlerini Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 93. yeni bölüm fragmanına çevirdi. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 93. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 93. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yayınlanan bölümün ardından izleyicilerde yeni bölüm fragmanı bekleyişi başladı. Bu haftaki yayınlanan bölümde Ekrem'in kurduğu planları izledik. Diğer yanda Hızır düşmanlarını belirlemişti. Şimdi ise 93. yeni bölümde neler olacağı merak ediliyor.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 93. yeni bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı. Tahminlere göre Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 93. yeni bölüm fragmanı önümüzdeki Pazar günü yayınlanır.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 92. son bölüm özeti

Ekrem, Ünal Kaplan'ın masası üzerine kurduğu oyunuyla Ender ve İlker'in kaybına sebep olmuştur.

Bu başarısının ardından rüzgar terse dönecek, güvendiği adamı Hakkı'nın ihanetine uğrayacaktır. Ceylan ile anlaşmaya oturan Hakkı'nın verdiği adres, Davut'un büyük planı için önemli bir adım olsa da Çakırbeylilerin başına dert olacak yeni belaların da habercisidir.

Düşman olduğunu alenen kabullenmek zorunda kalan Ekrem'in arkasındakileri ortaya çıkarmayı amaçlayan Hızır ise gizli düşmanlıklardan yorulmuş, savaşacağı kişileri karşısında görmek istemektedir.

Ünal Kaplan ile kurduğu yeni planıyla, yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlayan diğer düşmanlarının da gözünün içine bakma fırsatını bulacaktır.

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