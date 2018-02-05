Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 90. yeni bölüm fragmanı yaklaşık bir haftadır yayınlanmamıştı. İzleyiciler Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölüm fragmanının neden yayınlanmadığını merak ediyordu.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Senaryosunu Raci Şaşmaz ve Bahadır Özdener'in yazdığı, baş rollerini Oktay Kaynarca, Deniz Çakır, Sanem Çelik, Yunus Emre Yıldırımer, Ozan Akbaba, Tarık Ünlüoğlu ve Can Gürzap'ın paylaştıkları derin devlet ve mafya dizisi olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 90. yeni bölümü haftaya yayınlanabilir.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜM BU HAFTA VAR MI?

Sevilen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yarın akşam ekrana gelmeyecek. Salı günü Türkiye Kupası maçları nedeniyle Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu hafta ekrana gelemeyecek.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜM

Davut'un yaşadığı gerçeğini öğrenen Hızır'a ikinci sürpriz, Ünal ile iş birliği içinde olan Hızır Ali'den gelir. Yakınları tarafından aldatıldığını düşünen Çakırbeyliler, onlardan habersiz çevrilen oyunun büyüklüğü karşısında sarsılırlar. Uluslararası güçlerin savaşında bir adım önde olabilmek adına Hızır da bu oyuna katılmak, Pudra Hakkı ile uzlaşmak zorundadır. Ekrem'e kadar uzanan düşman zincirinin halkaları tek tek ortaya çıkarılıp yok edilene kadar da hep birlikte hareket etmek gerekecektir. Meryem'in aklı ise bir an önce cezaevinden çıkmasını beklediği oğlundadır. Bunun için Ceylan'dan yardım isteyen Meryem, oğlunu orada son kez ziyaret ettiğini düşünürken duydukları karşısında hayrete düşer. Annesinin karşısına eskisinden farklı biri olarak çıkan Ömer'in dönüşümü, bundan sonrası için seçtiği yolun göstergesidir.

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