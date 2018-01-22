Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm için izleyicilerin heyecanlı bekleyişi sürüyor. Ekrana gelecek olan 88. bölüm öncesinde yeni bölümde neler yaşanacağını öğrenmek isteyen izleyiciler, internette "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm" ve "Eşkıya 88. bölüm fragmanı" aramalarını yapmaya başladı. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümde neler yaşanacak? İşte detaylar.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 88. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Çocuk yaşta girdiği yeraltı dünyasının zirvesine tırmanan Hızır Çakırbeyli'nin hikayesini konu edinen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, ekrana gelen 87 bölümüyle izleyicisinin beğenisini kazandı. Dizinin yeni bölümünü bekleyen izleyiciler, internet üzerinde yeni bölüm hakkında ipuçları edinmek için araştırmasını sürdürüyor. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 88. bölüm fragmanı ve yeni bölüm ipuçları...

Pudra Hakkı masadan istediklerini alabilmek adına giriştiği mücadelesine üyelerin zaafları üzerine giderek devam etmektedir. Tipi'den başlayarak uygulamaya geçirdiği planları masadakilerle sınırlı kalmayacak, Ceylan'a kadar uzanacaktır. Kimsesiz Yaşar'a göre uzlaşma vakti geçmiş harekete geçme vakti gelmiştir. Çakırbeyliler dört bir koldan saldırıya geçerek Hakkı'yı köşeye sıkıştırma peşine düşerler. Hızır'ın gözleri önünde Ömer'e yapılanın da bir karşılığı olacaktır elbet...

Ömer'in görüş esnasında başına gelenlere tanık olan Meryem, oğlunun daha fazla orada kalmasını istemez. Konumu itibariyle bunu sağlayabilecek tek kişi olan Ceylan'dan gelebilecek yardımı beklemekten başka çare yoktur. Bekleyişte olan Çakırbeyli hanesinin sakinliğini bozacak gelişmeler yaşanması ise an meselesidir.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın geçtiğimiz hafta ekrana gelen 87. bölümünde;

İşlediği suçun bedelini kendi rızasıyla ödeyen Ömer'i hapiste zor günler beklemektedir. Oğlunun, vicdanının sesini duymasına yardımcı olan Meryem ise içeriden gelen kötü haberlere katlanmak zorunda kalacaktır. Pudra Hakkı ile yapılan karlı ticaret masadaki bazı isimlerin aklını karıştırmayı başarır.

Tehlikeli sularda yüzen masa üyelerinin, herkesi bir girdabın içine çekmesi an meselesidir. Hakkı'nın ortaklıktan bahsedip masaya oturmak istemesi de geri dönülmez bir yola girildiğinin göstergesidir. Başındaki türlü belalardan henüz kendini kurtaramamış Hızır ise dostu bildikleriyle bir savaşa girmenin eşiğindedir.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 88. bölüm

Eşkıya yeni bölüm fragmanı

Eşkıya 88. bölüm

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