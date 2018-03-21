Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, 95. bölümüyle dün akşam ekrana geldi. Küçük yaşlarda girdiği yeraltı dünyasında zirveye tırmanan Hızır Çakırbeyli'nin yaşamını konu edinen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölüm fragmanı için de heyecanlı bekleyiş başladı. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 96. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 95. bölümde neler yaşandı?
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 96. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 96. yeni bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş başladı. Oyuncu kadrosunda Oktay Kaynarca, Deniz Çakır, Sanem Çelik, Mesut Akusta, Ozan Akbaba, Tarık Ünlüoğlu, Olgun Şimşek ve Yunus Emre Yıldırımer gibi isimlerin yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, 95. bölümüyle dün akşam ekrana geldi.
Yayınlanan bölüm sonrasında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 96. yeni bölüm fragmanı içni bekleyiş başladı. Dizinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak birkaç gün içinde yayınlanması bekleniyor.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 95. BÖLÜM ÖZETİ
Hızır ve Ünal Kaplan'ın gizli düşmanları ortaya çıkarmak için başlattıkları mücadelenin sonuna gelinmiş, başta Hasan'ı bitirmek için yapılan operasyon başarılı geçmiştir. Herkesin tek tek sorguya alındığı günün sonunda varılmak istenen nokta, devletin tüm hainlerden temizlenmesidir.
Ne var ki Amerikalılar, onlar için çok önemli olan adamlarının alınmasına karşılık vermekte geç kalmaz. Görevini hakkıyla yerine getirmiş olmanın mutluluğu, abisinin hayatta olduğu gerçeğini öğrenmesiyle ikiye katlanan Ceylan'ın hevesi kursağında kalacaktır. Nihayet gerçek düşmanlarının yüzüne bakma fırsatını yakalayan Hızır da bir dönemin kapanışına sevinemeden, kendini yeni bir hikayenin içinde bulacaktır.
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