Eurobasket 2017 final - Slovenya Sırbistan maçı hangi kanalda?

Eurobasket 2017’de şampiyon bu akşam iki Balkan ekibi Slovenya ile Sırbistan arasında Sinan Erdem Salonu’nda yapılacak final karşılaşmasıyla belli olacak. Büyük hayal kırıklığı yaşayan İspanya ile Rusya 3.’lük maçı oynayacak. Peki, Eurobasket 2017 finali Slovenya - Sırbistan maçı hangi kanalda, saat kaçta oynanacak?
EUROBASKET 2017 FİNAL - SLOVENYA - SIRBİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?
Türkiye’nin grup elemeleri ve final sürecine ev sahipliği yaptığı 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nın final maçında Slovenya ile Sırbistan bu akşam karşı karşıya gelecek. Sinan Erdem Salonu’nda oynanacak dev mücadele saat 21.30’da başlayacak ve NTV Spor’dan canlı olarak ekrana gelecek. Bu maç öncesinde aynı salonda saat 17.00’de İspanya ile Rusya bronz madalya mücadelesi verecek.
SLOVENYA TARİHE GEÇTİ
Eurobasket 2017’de finale yükselerek büyük bir sürprize imza atan Slovenya, Finlandiya’nın ev sahipliği yaptığı A Grubu’nda 5 maçın tümünde sahadan galip ayrılarak son 16 turuna yükselmişti. Top 16’da Ukrayna’yı 79-55’le eleyen slovenya, çeyrek finalde ise Letonya’yı 10397 mağlup etmişti. Igor Kokoskov’un başantrenörlüğünü yaptığı ve Goran Dragic ile Luka Doncic’in sırtladığı Slovenya, yarı finalde turnuvanın en büyük favorilerinde İspanya’yı 92-72 yenerek finale çıktı. Slovenya, tarihinde ilk kez EuroBasket finalinde mücadele edecek. Son 12 Avrupa Şampiyonası’nın tümüne katılan Slovenya, EuroBasket 2017 öncesindeki en büyük başarısına ise 2009’da Polonya’da düzenlenen turnuvada dördüncü olarak ulaşmıştı.
SIRBİSTAN’IN İKİNCİ FİNALİ
Turnuvaya Bjelica, Raduljica, Jokic, Teodosic, Kalinic, Nedovic gibi önemli eksiklerle gelen Sırbistan, Türkiye’nin de yer aldığı D Grubu’nda 5 maçta 4 galibiyet, 1 mağlubiyetle averajla lider olarak top 16’ya yükselmiş, bu turda Macaristan’ı 86-78 yenmişti. Bogdan Bogdanovic önderliğindeki Sırbistan, çeyrek finalde ise İtalya’yı 83-67 devirip yarı finalde ise Rusya’yı 87-79 geçmişti. Sırbistan, Eurobasket tarihinde 2. kez finalde sahne alacak. Yugoslavya döneminde 8 şampiyonluk yaşayan Sırplar, Yugoslavya’nın dağılması sonrası 2009’da gümüşün sahibi olmuştu.
ŞAMPİYONADA MADALYA KAZANAN TAKIMLAR
|Yıl
|Altın
|Gümüş
|Bronz
|1935
|Letonya
|İspanya
|Çekoslovakya
|1937
|Litvanya
|İtalya
|Fransa
|1939
|Litvanya
|Letonya
|Polonya
|1946
|Çekoslovakya
|İtalya
|Macaristan
|1947
|SSCB
|Çekoslovakya
|Mısır
|1949
|Mısır
|Fransa
|Yunanistan
|1951
|SSCB
|Çekoslovakya
|Fransa
|1953
|SSCB
|Macaristan
|Fransa
|1955
|Macaristan
|Çekoslovakya
|SSCB
|1957
|SSCB
|Bulgaristan
|Çekoslovakya
|1959
|SSCB
|Çekoslovakya
|Fransa
|1961
|SSCB
|Yugoslavya
|Bulgaristan
|1963
|SSCB
|Polonya
|Yugoslavya
|1965
|SSCB
|Yugoslavya
|Polonya
|1967
|SSCB
|Çekoslovakya
|Polonya
|1969
|SSCB
|Yugoslavya
|Çekoslovakya
|1971
|SSCB
|Yugoslavya
|İtalya
|1973
|Yugoslavya
|İspanya
|SSCB
|1975
|Yugoslavya
|SSCB
|İtalya
|1977
|Yugoslavya
|SSCB
|Çekoslovakya
|1979
|SSCB
|İsrail
|Yugoslavya
|1981
|SSCB
|Yugoslavya
|Çekoslovakya
|1983
|İtalya
|İspanya
|SSCB
|1985
|SSCB
|Çekoslovakya
|İtalya
|1987
|Yunanistan
|SSCB
|Yugoslavya
|1989
|Yugoslavya
|Yunanistan
|SSCB
|1991
|Yugoslavya
|İtalya
|İspanya
|1993
|Almanya
|Rusya
|Hırvatistan
|1995
|Yugoslavya
|Litvanya
|Hırvatistan
|1997
|Yugoslavya
|İtalya
|Rusya
|1999
|İtalya
|İspanya
|Yugoslavya
|2001
|Yugoslavya
|Türkiye
|İspanya
|2003
|Litvanya
|İspanya
|İtalya
|2005
|Yunanistan
|Almanya
|Fransa
|2007
|Rusya
|İspanya
|Litvanya
|2009
|İspanya
|Sırbistan
|Yunanistan
|2011
|İspanya
|Fransa
|Rusya
|2013
|Fransa
|Litvanya
|İspanya
|2015
|İspanya
|Litvanya
|Fransa
- Eurobasket 2017 final
- Slovenya
- Sırbistan
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