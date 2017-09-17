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Eurobasket 2017 final - Slovenya Sırbistan maçı hangi kanalda?

Eurobasket 2017 final maçında Slovenya ile Sırbistan karşılaşacak

Slovenya ile Sırbistan, Eurobasket 2017 finalinde karşılaşacak. Peki, Slovenya - Sırbistan final maçı hangi kanalda, saat kaçta?

17 Eylül 2017 Pazar, 11:19:50 Güncelleme: 11:23:23

Eurobasket 2017’de şampiyon bu akşam iki Balkan ekibi Slovenya ile Sırbistan arasında Sinan Erdem Salonu’nda yapılacak final karşılaşmasıyla belli olacak. Büyük hayal kırıklığı yaşayan İspanya ile Rusya 3.’lük maçı oynayacak. Peki, Eurobasket 2017 finali Slovenya - Sırbistan maçı hangi kanalda, saat kaçta oynanacak?

EUROBASKET 2017 FİNAL - SLOVENYA - SIRBİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye’nin grup elemeleri ve final sürecine ev sahipliği yaptığı 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nın final maçında Slovenya ile Sırbistan bu akşam karşı karşıya gelecek. Sinan Erdem Salonu’nda oynanacak dev mücadele saat 21.30’da başlayacak ve NTV Spor’dan canlı olarak ekrana gelecek. Bu maç öncesinde aynı salonda saat 17.00’de İspanya ile Rusya bronz madalya mücadelesi verecek.

SLOVENYA TARİHE GEÇTİ

Eurobasket 2017’de finale yükselerek büyük bir sürprize imza atan Slovenya, Finlandiya’nın ev sahipliği yaptığı A Grubu’nda 5 maçın tümünde sahadan galip ayrılarak son 16 turuna yükselmişti. Top 16’da Ukrayna’yı 79-55’le eleyen slovenya, çeyrek finalde ise Letonya’yı 10397 mağlup etmişti. Igor Kokoskov’un başantrenörlüğünü yaptığı ve Goran Dragic ile Luka Doncic’in sırtladığı Slovenya, yarı finalde turnuvanın en büyük favorilerinde İspanya’yı 92-72 yenerek finale çıktı. Slovenya, tarihinde ilk kez EuroBasket finalinde mücadele edecek. Son 12 Avrupa Şampiyonası’nın tümüne katılan Slovenya, EuroBasket 2017 öncesindeki en büyük başarısına ise 2009’da Polonya’da düzenlenen turnuvada dördüncü olarak ulaşmıştı.

SIRBİSTAN’IN İKİNCİ FİNALİ

Turnuvaya Bjelica, Raduljica, Jokic, Teodosic, Kalinic, Nedovic gibi önemli eksiklerle gelen Sırbistan, Türkiye’nin de yer aldığı D Grubu’nda 5 maçta 4 galibiyet, 1 mağlubiyetle averajla lider olarak top 16’ya yükselmiş, bu turda Macaristan’ı 86-78 yenmişti. Bogdan Bogdanovic önderliğindeki Sırbistan, çeyrek finalde ise İtalya’yı 83-67 devirip yarı finalde ise Rusya’yı 87-79 geçmişti. Sırbistan, Eurobasket tarihinde 2. kez finalde sahne alacak. Yugoslavya döneminde 8 şampiyonluk yaşayan Sırplar, Yugoslavya’nın dağılması sonrası 2009’da gümüşün sahibi olmuştu.

ŞAMPİYONADA MADALYA KAZANAN TAKIMLAR

Yıl Altın Gümüş Bronz
1935 Letonya İspanya Çekoslovakya
1937 Litvanya İtalya Fransa
1939 Litvanya Letonya Polonya
1946 Çekoslovakya İtalya Macaristan
1947 SSCB Çekoslovakya Mısır
1949 Mısır Fransa Yunanistan
1951 SSCB Çekoslovakya Fransa
1953 SSCB Macaristan Fransa
1955 Macaristan Çekoslovakya SSCB
1957 SSCB Bulgaristan Çekoslovakya
1959 SSCB Çekoslovakya Fransa
1961 SSCB Yugoslavya Bulgaristan
1963 SSCB Polonya Yugoslavya
1965 SSCB Yugoslavya Polonya
1967 SSCB Çekoslovakya Polonya
1969 SSCB Yugoslavya Çekoslovakya
1971 SSCB Yugoslavya İtalya
1973 Yugoslavya İspanya SSCB
1975 Yugoslavya SSCB İtalya
1977 Yugoslavya SSCB Çekoslovakya
1979 SSCB İsrail Yugoslavya
1981 SSCB Yugoslavya Çekoslovakya
1983 İtalya İspanya SSCB
1985 SSCB Çekoslovakya İtalya
1987 Yunanistan SSCB Yugoslavya
1989 Yugoslavya Yunanistan SSCB
1991 Yugoslavya İtalya İspanya
1993 Almanya Rusya Hırvatistan
1995 Yugoslavya Litvanya Hırvatistan
1997 Yugoslavya İtalya Rusya
1999 İtalya İspanya Yugoslavya
2001 Yugoslavya Türkiye İspanya
2003 Litvanya İspanya İtalya
2005 Yunanistan Almanya Fransa
2007 Rusya İspanya Litvanya
2009 İspanya Sırbistan Yunanistan
2011 İspanya Fransa Rusya
2013 Fransa Litvanya İspanya
2015 İspanya Litvanya Fransa
  • Eurobasket 2017 final
  • Slovenya
  • Sırbistan

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