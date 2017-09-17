Eurobasket 2017 final - Slovenya Sırbistan maçı hangi kanalda?

Eurobasket 2017’de şampiyon bu akşam iki Balkan ekibi Slovenya ile Sırbistan arasında Sinan Erdem Salonu’nda yapılacak final karşılaşmasıyla belli olacak. Büyük hayal kırıklığı yaşayan İspanya ile Rusya 3.’lük maçı oynayacak. Peki, Eurobasket 2017 finali Slovenya - Sırbistan maçı hangi kanalda, saat kaçta oynanacak?

EUROBASKET 2017 FİNAL - SLOVENYA - SIRBİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye’nin grup elemeleri ve final sürecine ev sahipliği yaptığı 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nın final maçında Slovenya ile Sırbistan bu akşam karşı karşıya gelecek. Sinan Erdem Salonu’nda oynanacak dev mücadele saat 21.30’da başlayacak ve NTV Spor’dan canlı olarak ekrana gelecek. Bu maç öncesinde aynı salonda saat 17.00’de İspanya ile Rusya bronz madalya mücadelesi verecek.

SLOVENYA TARİHE GEÇTİ

Eurobasket 2017’de finale yükselerek büyük bir sürprize imza atan Slovenya, Finlandiya’nın ev sahipliği yaptığı A Grubu’nda 5 maçın tümünde sahadan galip ayrılarak son 16 turuna yükselmişti. Top 16’da Ukrayna’yı 79-55’le eleyen slovenya, çeyrek finalde ise Letonya’yı 10397 mağlup etmişti. Igor Kokoskov’un başantrenörlüğünü yaptığı ve Goran Dragic ile Luka Doncic’in sırtladığı Slovenya, yarı finalde turnuvanın en büyük favorilerinde İspanya’yı 92-72 yenerek finale çıktı. Slovenya, tarihinde ilk kez EuroBasket finalinde mücadele edecek. Son 12 Avrupa Şampiyonası’nın tümüne katılan Slovenya, EuroBasket 2017 öncesindeki en büyük başarısına ise 2009’da Polonya’da düzenlenen turnuvada dördüncü olarak ulaşmıştı.

SIRBİSTAN’IN İKİNCİ FİNALİ

Turnuvaya Bjelica, Raduljica, Jokic, Teodosic, Kalinic, Nedovic gibi önemli eksiklerle gelen Sırbistan, Türkiye’nin de yer aldığı D Grubu’nda 5 maçta 4 galibiyet, 1 mağlubiyetle averajla lider olarak top 16’ya yükselmiş, bu turda Macaristan’ı 86-78 yenmişti. Bogdan Bogdanovic önderliğindeki Sırbistan, çeyrek finalde ise İtalya’yı 83-67 devirip yarı finalde ise Rusya’yı 87-79 geçmişti. Sırbistan, Eurobasket tarihinde 2. kez finalde sahne alacak. Yugoslavya döneminde 8 şampiyonluk yaşayan Sırplar, Yugoslavya’nın dağılması sonrası 2009’da gümüşün sahibi olmuştu.

ŞAMPİYONADA MADALYA KAZANAN TAKIMLAR

Yıl Altın Gümüş Bronz 1935 Letonya İspanya Çekoslovakya 1937 Litvanya İtalya Fransa 1939 Litvanya Letonya Polonya 1946 Çekoslovakya İtalya Macaristan 1947 SSCB Çekoslovakya Mısır 1949 Mısır Fransa Yunanistan 1951 SSCB Çekoslovakya Fransa 1953 SSCB Macaristan Fransa 1955 Macaristan Çekoslovakya SSCB 1957 SSCB Bulgaristan Çekoslovakya 1959 SSCB Çekoslovakya Fransa 1961 SSCB Yugoslavya Bulgaristan 1963 SSCB Polonya Yugoslavya 1965 SSCB Yugoslavya Polonya 1967 SSCB Çekoslovakya Polonya 1969 SSCB Yugoslavya Çekoslovakya 1971 SSCB Yugoslavya İtalya 1973 Yugoslavya İspanya SSCB 1975 Yugoslavya SSCB İtalya 1977 Yugoslavya SSCB Çekoslovakya 1979 SSCB İsrail Yugoslavya 1981 SSCB Yugoslavya Çekoslovakya 1983 İtalya İspanya SSCB 1985 SSCB Çekoslovakya İtalya 1987 Yunanistan SSCB Yugoslavya 1989 Yugoslavya Yunanistan SSCB 1991 Yugoslavya İtalya İspanya 1993 Almanya Rusya Hırvatistan 1995 Yugoslavya Litvanya Hırvatistan 1997 Yugoslavya İtalya Rusya 1999 İtalya İspanya Yugoslavya 2001 Yugoslavya Türkiye İspanya 2003 Litvanya İspanya İtalya 2005 Yunanistan Almanya Fransa 2007 Rusya İspanya Litvanya 2009 İspanya Sırbistan Yunanistan 2011 İspanya Fransa Rusya 2013 Fransa Litvanya İspanya 2015 İspanya Litvanya Fransa

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