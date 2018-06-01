Sultanbeyli'de bir market sahibi olduğu öğrenilen Bülent Ü., geçen gün akşam saatlerinde iddiaya göre alışveriş yapan 8 yaşındaki kız çocuğu R.G.'yi "Evine bırakayım" diyerek kendi evine götürdü. R.G. durumu annesine anlattı. R.G.'nin annesiyle birlikte mahalleli de Bülent Ü.'nün evinin önüne giderek evi taşladı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi geldi. Çevik kuvvet ekibi öfkeli kalabalığı güçlükle evin önünden uzaklaştırdı.

"SEN Mİ YAPTIN DİYE SORDU. ANLAMADIĞIMI SÖYLEDİM"



Habertürk muhabiri Arzu Kaya'nın haberine göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında Bülent Ü. Ankara'da yakalandı. Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne getirilen şüpheli market sahibi ifadesinde, işyerinin broşürlerini dağıtmak için sokakta bulunduğunu, bu sırada çocuklu bir annenin yanına gelerek, "Sen mi yaptın" diye sorduğunu anlattı. Kadının kendisini tehdit ettiğini öne süren Bülent Ü., "Anlamadığımı söyledim. Şirkete dönüp depoda çalışmaya devam ettim. Sesler geldi. Personelim beni arayarak çocuğu taciz ettiğim için burayı bastıklarını söyledi. Eşim arayıp çocuğumun hasta olduğunu söylediği için memlekete doğru gittim. Mahalleyi basmışlar. Emniyete teslim olacaktım" dedi.

EMNİYETTEKİ İFADESİNİ DEĞİŞTİRDİ



Emniyetteki ifadesinde küçük kızın elini öptüğünü söyleyen ancak mahkemedeki sorgusunda bu durumu inkar eden Bülent Ü., "Bir an önce kurtulayım diye ilk ifadeyi verdim. Memurlar öptüğümü söyledi. Bıraksınlar diye 'tamam' dedim" diye konuştu. Mahkeme hakimi ise daha önce aynı mahiyette bir suç işleyerek tutuklu kaldığına dair mahkeme kararı olduğunu söyledi. "Polislerden kurtulmak için böyle bir ifade verilmeyeceğini daha önceki suçlardan da biliyor olmana rağmen neden ifade içeriğin emniyette farklı" diye soran hakime ise, "Şaşırmıştım, ne yapacağımı bilmiyorum" diye yanıt verdi. Bülent Ü. "çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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