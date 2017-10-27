Evde BB krem nasıl hazırlanır?

Renkli nemlendirici olarak nitelendirilen BB kremler, fondötenden biraz daha masum olması sebebiyle sıkça tercih ediliyor. Tabii ki de piyasalarda çok fazla markanın BB kremleri mevcut. Peki son yılların favori kapatıcıları BB kremler evde nasıl hazırlanır? İşte 5 malzemeyle kolaylıkla yapabileceğiniz evde BB krem yapımı tarifi...

BB KREM MALZEMELERİ

- Cilt tonunuzdan bir ton koyu likit fondöten ( BB kremin içerisine nemlendirici krem ekleneceğinden tonu açılacaktır. Bu nedenle koyu renk fondöten tercih etmelisiniz.)

- 3 çay kaşığı cilt tipinize uygun nemlendirici krem (Yağlı, yağsız ya da anti-aging kremler tercih edebilirsiniz.)

- 1 çay kaşığı güneş koruyucu krem

- 2 çay kaşığı makyaj bazı (Makyaj bazı, BB kreminizin kalıcılığını artıracaktır.)

- Yarım çay kaşığı toz transparan pudra

- Ürünleri karıştırmak için kaşık ve kapaklı saklama kabı

BB KREM HAZIRLANIŞI

İlk olarak nemlendirici, güneş koruyucu, makyaj bazı ve toz transparan pudrayı bir kaseye ekleyip karıştırın. Üzerine yavaş yavaş, göz kararı fondöten ekleyin. Fondöteni eklerken az miktarlarda başlayın ve istediğiniz rengi yakalayana kadar eklemeye devam edin. Son olarak da pompalı bir şişeye, ya da kapaklı bir saklama kabına ürünü aktarın. İşte hazır!