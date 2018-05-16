Gür, uzun, sağlıklı ve parlak saçları kim istemez ki... Bakımlı saçlar her kadının hayali... Ama ne yapıyorsanız yapın saçlarınız bir türlü uzamıyor aksine mat ve sönük görüntüsünün yanı sıra dökülüyorsa bir de bu saç maskelerini denemenizde fayda var.

Üstelik yüzlerce lira verip kimyasal ürünler kullanmanıza da gerek yok. Evde hazırlayabileceğiniz bu doğal maskelerle sağlıklı saçlara kavuşabileceksiniz.

İŞTE SAĞLIKLI SAÇLARA KAVUŞMAK İÇİN YAPABİLECEĞİNİZ SAÇ UZATMA KÜRLERİ

YUMURTA VE ZEYTİNYAĞI

Bir tane yumurtayı mikserle çırpın. İçerisine bir yemek kaşığı zeytinyağı ilave edin. Saçlarınız yağlıyken bu karışımı saçlarınıza uygulayın. Bu karışımı saç köklerinden başlayıp, saç gövdesine ve saç uçlarına kadar uygulayın. Karışımı saçlarınıza iyice yedirdikten sonra saçlarınızı streç film ile sarın. Bu şekilde 3-4 saat bekledikten sonra saçlarınızı yıkayın.

SARIMSAK VE TATLI BADEM YAĞI KÜRÜ

Sarımsağın saçları uzattığını hemen hemen herkes bilir. Sarımsak hem yeni saç oluşumunu destekler hem de saçların dökülmesine engel olur. Bu yüzden sarımsağı, saç uzatma kürü olarak da kullanabiliriz. Sarımsak ve tatlı badem yağı kürü için; sarımsağı iyice ezin. Ezdikten sonra içine iki tatlı kaşığı tatlı badem yağı ekleyin. Bu karışımı oda sıcaklığında 2 saat bekletin ve ardından saç köklerinize uygulayın. Saçlarınızı streç filmle sarın ve bir süre bu şekilde bekleyin. Eğer birkaç saat bekleyemeyecekseniz beş dakika boyunca saç kurutma makinesi kullanın. Kürün saç diplerinde işe yarar hale gelmesi için saç diplerinin ısınmasını sağlayın. Bu yöntemi haftada iki kez uygulayabilirsiniz.

KETEN TOHUMU YAĞI VE HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI

Bir yemek kaşığı Hindistan cevizi yağını mikrodalga fırında eritin. İçerisine iki çay kaşığı keten tohumu yağı ekleyin ve karıştırın. Bu karışımı saç köklerinden uçlara kadar uygulayın. Bu sayede yalnızca saç kökleri değil saç gövdesi ve uçları da faydalanmış olacak. Bu karışım saçın uzamasını sağlarken hem de parlamasına yardımcı olacak.

SOĞAN SUYU KÜRÜ

Saçınızı sağlıklı bir şekilde uzatmanın bir yolu da soğan suyu kürü... Bir adet soğanı 4’e bölüp (kabukları ile birlikte) 2 su bardağı su ile kaynatın. Soğanlar içerisinde iken soğumaya bırakın ve ılımaya başladığında soğanları avucunuza alarak içerisinde kalan suyu sıkıp kalan su ile saçlarınızı yıkayın. Saçlarınızın ıslak kalması çok önemlidir. Saç köklerinizde karıncalanma hissetmeye başlıyorsanız etki ediyor demektir biraz dişinizi sıkın. Bu sayede saçlarınız hayal edemeyeceğiniz kadar hızlı uzamaya başlayacak. Bu yöntemi her sıklıkta kullanabilirsiniz. Son derece ekonomik olan bu saç uzatma yöntemi hemen hemen herkeste etkilidir.