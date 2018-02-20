Bursa'da, YILMEK'in açtığı bilgisayar kursuna katılan 70 yaşındaki Aysel Çakmak ve 65 yaşındaki Selami Avcı, gençlere örnek oluyor.

İHA'nın haberine göre; 85 farklı branşta 13 bin 180 kursiyere eğitim veren Yıldırım Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (YIL-MEK) devam ediyor. Barış Manço Kültür Merkezi'nde düzenlenen bilgisayar kursuna katılan 40 öğrenci, 163 saatlik eğitim boyunca ofis programlarının yanı sıra temel bilgisayar kullanımı ve donanım konusunda öğrenim görüyor.

Kursa katılan 70 yaşındaki Aysel Çakmak, çalışkanlığı ile adeta gençlere taş çıkartıyor. Hayat şartlarından dolayı gerekli eğitimi alamadığını söyleyen Çakmak, "Küçük yaşta yetim kaldım. Tarlada çalışmak zorunda olduğumdan dolayı okula devam edemedim. Köyümüzdeki öğretmenimizin yardımıyla ilkokul diploması aldım. Daha fazla tahsil yapamamak hayatım boyunca içimde ukde olarak kaldı. Çocuklarımın okuması için çok uğraştım. Çok şükür birisi doktor, ikisi de öğretmen oldu. Önce akıllı telefon sayesinde internet üzerinden çocuklarımla konuşmaya başladım. Daha sonra bir bilgisayar aldım. Çocuklarım 'Anne bu yaştan sonra öğrenemezsin' dediler. Ancak ben azmettim. Belediyemizin bilgisayar kursu düzenlediğini öğrendim ve başvurdum. İki haftadır çok yararlı şeyler öğreniyorum. Çocuklarımla bilgisayar aracılığı ile konuşuyoruz. Bize bu imkânı sağlayan Yıldırım Belediyesi'ne ve devletimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kursa devam eden 65 yaşındaki Selami Avcı ise, kursta yararlı bilgiler öğrenmenin yanı sıra sosyalleşme imkânı bulduklarını ve vakitlerini değerlendirdiklerini söyledi. Kursa katılan diğer öğrenciler de, "Aysel teyze ile Selami amca azimleri ve çalışkanlıkları ile bize örnek oluyorlar. Hatta bizden daha çabuk öğreniyorlar. Bazı konuları onlara soruyoruz" dediler.

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