ABD'de Harvard Üniversitesi'nden uzmanlar 2004 ile 2008 yılları arasında 734 bin 889 kanser hastasını inceledi.

Vatan gazetesinde yer alan habere göre; incelemenin sonunda evli kanser hastalarının, bekar kanser hastalarına göre hastalıkla daha uzun süre mücadele ettiği ortaya çıktı.

"EVLİ İNSANLAR HASTALIKLARIYLA DAHA ÇOK İLGİLENİYOR"

Journal of Clinical Oncology'de (Klinik Onkoloji Dergisi) yayımlanan araştırma evli kanser hastalarının, hastalıkla gözle görülür bir biçimde daha çok savaştığını bu nedenle daha uzun süre yaşadığını gösterdi.

Araştırma, evli olanların kanserlerinin daha hızlı teşhis edildiklerini de ortaya koydu. Bu da evli insanların sağlıklarıyla daha çok ilgilendiğini gösterdi.

Araştırmanın yürütücüsü Ayal Aizer, evliliğin kanser teşhisleri açısından büyük bir fark yarattığını, araştırma boyunca her kanser türünde bu durumun geçerli olduğunu belirtti.

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