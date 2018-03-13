Eyüpsultan'da 30 saatlik su kesintisi başladı. Kağıthane-Levent ana isale hattında yapılacak yenileme, bakım ve onarım çalışması dolayısıyla 13 Mart Salı günü saat 10.00'dan 14 Mart Çarşamba günü saat 16.00'ya kadar Beyoğlu'nda su kesintisi uygulanacak.

EYÜPSULTAN SU KESİNTİSİ

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (İSKİ) yapılan yazılı açıklamaya göre, çalışma çerçevesinde, Eyüpsultan İlçesi'ndeki Hasdal Askeri Kışlası, Kemerburgaz (Mithatpaşa ve Mimarsinan) ve Göktürk Mahalleri'ne su verilemeyecek.

EYÜPSULTAN'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

13 Mart Salı günü saat 10.00'dan 14 Mart Çarşamba günü saat 16.00'ya kadar sular kesik olacak. Yapılan çalışma belirtilen saatte biterse saat 16.00'dan sonra sular geri gelecek.

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