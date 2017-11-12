16 | 20

TÜRKİYE İLE İSPANYA FUTBOLU ARASINDAKİ FARK...

"Arada bir fark var, ağırlıklı olarak taktiksel bir farktan söz edebiliriz. İspanya'da daha taktiksel ve daha titiz oynanıyor. İspanya'da belki daha fazla kaliteli kulüp var. Burada da kaliteli oyuncular var ve çok mücadele ediyorlar. Türkiye'de saha içindeki çaba önemli."