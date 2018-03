Facebook yaşadığı veri skandalları yüzünden önemli bir karar almak zorunda kaldı. Şirketin yakın zamanda düzenlemeyi düşündüğü F8 lansmanı ileri bir tarihe ertelendi. Bu ertelemenin nedeni ise, lansmanda tanıtılması beklenen yeni akıllı hoparlör!

Facebook tarafından geliştirilen bu yeni akıllı hoparlör, 7 gün 24 saat kullanıcıların seslerini algılıyor ve sesli komutlarla çalışıyor. Ancak şu günlerde Facebook'un tanıtacağı en kötü şey herhalde, kullanıcıların konuşmalarını ve kişisel bilgilerini kaydeden bir cihaz olacaktır.

Öyle ki şirketin yaşadığı skandallar yüzünden, şu an hiç kimse evine Facebook'a ait böyle bir cihaz sokmak istemeyecektir. Her ne kadar Amazon Echo, Google Home, Apple HomePod gibi akıllı hoparlörler için de aynı kaygı söz konusu olsa da, en azından şu an için bu firmalar adına ortaya çıkmış herhangi bir kişisel veri paylaşımı iddiası bulunmuyor.