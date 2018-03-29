ABD Başkanı Donald Trump için Amazon'un peşinde demek yanlış olmaz. Amazon'un ülke genelindeki küçük ve orta ölçekli işletmeler için büyük bir tehlikeye dönüştüğünü düşünen Trump, Amazon'u vergi ve rekabet yasaları kapsamında sıkıştırmanın derdinde.

Daha önce Amazon'un vergi mükellefiyetinin ve posta hizmetleri faaliyetlerinin araştırılması gerektiğini belirten Başkan Trump, internet devinin faaliyetleri yüzünden işsizliğin her geçen gün arttığını ve küçük işletmelerin rekabet gücünü kaybettiğini bunun da iflaslar ile sonuçlandığını iddia etti.

Ülke genelinde ise halen Amazon'a olumlu bakanlar çoğunlukta. Öyle ki, Ağustos ayında Trump'a oy verenler arasında yapılan ankete katılanların %53'ü Amazon'u olumlu bir firma olarak görürken, %20'si ise firmanın olumsuz bir imajının olduğunu söyledi. %27'si ise bu konuda herhangi bir görüşünün olmadığını belirtti.

Tüm seçmenler arasında yapılan oylamada ise, ankete katılanların %60'ı Amazon'a olumlu bakarken %13'ü olumsuz, %27'si ise kararsız olduklarını bildirdi.

Donald Trump’ın Amazon’a kafayı takmış olması, internet devinin hisse senetlerinin de büyük bir değer kaybı yaşamasına neden oldu. Tüm bu yaşananların ardından Amazon, milyarlarca doları bulan değer kayıpları yaşadı.