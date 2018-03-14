Facebook, İngiltere'de İslam karşıtı aşırı sağcı "Britain First" adlı grubun sayfasını ve grubun lideri Paul Golding ile yardımcısı Jayda Fransen'in kullanıcı hesaplarını kapattı.
AA'nın haberine göre, sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, hesaplardan yapılan paylaşımların Facebook'un standartlarını sürekli ihlal ettiği vurgulanarak, hesap sahiplerinin şirketin uyarılarını dikkate almamasının ardından hesapların iptal edildiği kaydedildi.
Irk, din, cinsiyet ve diğer karakteristik özellikler temelinde insanlara yönelik nefret dolu paylaşımlara yönelik aktif şekilde her zaman harekete geçildiğini bildiren Facebook, tüm fikirlere açık bir platform olduğunu anımsatırken, siyasi görüşlerin ise nefret olmadan ifade edilmesi gerektiğinin altını çizdi.
İngiltere Başbakanı Theresa May de gelişmelere ilişkin bugün parlamentoda yaptığı açıklamada, Facebook'un kararını memnuniyetle karşıladığını söyledi. May, diğer teknoloji ve internet şirketlerinin de benzer adımları atmasını umduğunu dile getirdi.
Londra'nın Müslüman Belediye Başkanı Sadık Han da konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, grubun "aşağılık ve nefret dolu" olduğunu vurguladı. Han açıklamasında, "Sosyal medya aracılığıyla toplumumuzda nefreti kışkırtan hasta niyetlerin kınanması gerekirken, Facebook'un da içeriklerini kaldırma kararı memnuniyetle karşıladı." değerlendirmesinde bulundu.
YÖNETİCİLER HAPİSTE
Grubun sayfası iki milyondan fazla kişi tarafından beğenilirken, "Britain First" (Önce Britanya) adlı grubun lideri Paul Golding ile yardımcısı Jayda Fransen'in hesaplarını çok sayıda kişi takip ediyordu. Aşırı sağcı grubun yeni bir sayfa açmasına izin verilmeyeceği belirtiliyor.
Bir diğer sosyal medya devi Twitter da geçen Aralık'ta grup ile yöneticilerinin hesaplarını nefret söylemi sebebiyle askıya almıştı.
Golding, geçen hafta nefret suçundan 6 ay, Fransen de 9 ay hapis cezası almıştı.
ABD Başkanı Donald Trump, geçen kasımda Twitter hesabından Fransen'in yayınladığı 3 İslamofobik videoyu yaklaşık 45 milyon takipçisiyle paylaşmıştı. Fransen de videolarını Twitter hesabından paylaşan Trump'a teşekkür etmiş ve "Hapse atılmadan önce bana yardım etmenizi, müdahalede bulunmanızı istiyorum." ifadesiyle Trump'tan yardım istemişti.
"BRİTAİN FİRST TERÖR LİSTESİNE ALINSIN" ÇAĞRISI
Yaklaşık 6 bin üyeli Britain First grubu, 2010'da Müslüman ve göçmen karşıtı görüşleriyle bilinen İngiliz Ulusal Partisinin (BNP) eski üyeleri tarafından kurulmuştu.
İngiliz parlamentosunda kasım ayında aşırı sağ ile ilgili yapılan oturumda bazı milletvekilleri, Britain First'ün terör listesine alınmasını istemişti.
İçişleri Bakanı Amber Rudd, listenin sürekli gözden geçirildiğini ve kriterlere uyan başka örgütlerin de listeye girebileceğini kaydetmişti.
Önceki yıl haziranda uğradığı saldırıda hayatını kaybeden İşçi Partili kadın milletvekili Jo Cox'un katili Thomas Mair'in saldırı sırasında defalarca "önce Britanya" diye bağırdığı iddia edilmişti.
BRİTAİN FİRST LİDERİ SADIK HAN'A RAKİP OLMUŞTU
Eylemleri için Müslümanların yoğun yaşadığı bölgeleri seçen Golding, son Londra belediye başkanlığı seçiminde Sadık Han'ın rakipleri arasında yer almıştı. Yüzde 1,2 (31 bin 372) oy toplayan Golding, sonuçlar açıklanırken kentin ilk Müslüman belediye başkanı seçilen Han'a sırtını dönmesiyle dikkati çekmişti.
Britain First, Han'ın seçim zaferinden sonra Müslüman yetkililere karşı "doğrudan militan eylem" tehdidinde bulunmuştu. Grup, internette paylaştığı mesajda "İstihbari operasyonlarımız Müslüman yetkililerin nerede yaşadıkları, çalıştıkları, ibadet ettikleri de dahil olmak üzere günlük yaşamları ve resmi görevleri üzerine yoğunlaşacak." ifadesini kullanmıştı.
Grubun, zaman zaman ülkedeki camilerin önünde İncil ve Müslüman toplumunu suçlayıcı içeriklerin yer aldığı broşürler dağıttığı biliniyor. Birleşik Krallık'ta yaklaşık 3 milyon Müslüman, ülke nüfusunun yüzde 5'ini oluşturuyor.
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