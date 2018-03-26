Facebook, kullanıcıların cep telefonu konuşmalarını ve SMS'lerini de 'kaydetmiş'

"Kullanıcı verilerini şirketlere satmak" ve "bu verilerin usulsüz kullanımını denetlememek" ile suçlanan sosyal medya devi Facebook, bu kez de telefonlarına Facebook uygulaması yükleyen kişilerin "cep telefonu konuşmalarını ve kısa mesaj kayıtlarını tutmak" ile suçlanıyor.
Dünyada en çok kişi tarafından kullanılan sosyal medya platformu olan Facebook'un, sadece uygulama içerisindeki aktiviteyi değil, uygulamanın yüklendiği telefondan yapılan aramaları ve gönderilen kısa mesajları da takibe aldığı belirtildi.
Guardian gazetesinin haberine göre, #FacebookuSil kampanyasına katılarak platformdaki hesabını kapatmaya çalışan kişilere "Facebook'taki verilerinizi bilgisayarınıza indirmek isteyebilirsiniz" önerisi sunuluyor.
Guardian, hesaplarını kapatırken Facebook'taki tüm verilerini indiren kişilerin beklemedikleri bir sürprizle karşılaştıklarını söylüyor.
Dylan McKay adlı bir kullanıcı, Ocak 2016-Temmuz 2017 dönemini kapsayan veriler içerisinde, yaptığı tüm telefon görüşmelerinin meta verisinin bulunduğunu, görüşmelerin ne zaman yapıldığı ve ne kadar sürdüğü gibi detayların da Facebook'tan indirdiği dosyalarda olduğunu yazdı.
Detaylı telefon görüşmeleri bilgileri, sadece Android işletim sistemini kullanan telefonlardan Facebook'a yüklenmiş durumda. Sosyal medya devinin iOS işletim sistemi ile çalışan telefonlardan aynı verileri çekemediği ifade ediliyor.
Hesabını kapatıp verilerini indirmek isteyen kullanıcılar, cep telefonundaki rehbere kayıtlı numaralar, isimlerin yanı sıra telefondan gönderilip alınan tüm kısa mesajların da Facebook sunucularından indirilen dosyada yer aldığını söylüyor.
Konuyla ilgili olarak Facebook'tan yapılan yazılı açıklamada, "Mesajlaşma uygulamalarının en önemli özelliklerinden birisi de bağlantı kurmak istediğiniz kişileri kolaylıkla bulabilmenizdir. Bu nedenle telefonunuzla bir sosyal medya ya da mesajlaşma uygulamasına giriş yaptığınızda telefon rehberiniz hizmet sağlayıcının sunucularına yüklenir. Bu yaygın olarak kullanılan bir uygulamadır" dedi.
Facebook, bu veri paylaşımının tamamen kullanıcının inisiyatifinde olduğunu belirtiyor ve kullanıcıların diledikleri anda Facebook Messenger uygulamasının ayarlar bölümüne girerek veri paylaşımını durdurabileceğini ifade ediyor.
Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, plaftormun 50 milyon kişiye ait veriyi Cambridge Analytica adlı veri analiz şirketine vermekle ve sonrasında bu verilerin ABD Başkanlık seçimlerini etkileyecek biçimde usulsüzce kullanımının önüne geçememekle ilgili suçlamalar üzerine özür diledi.
Zuckerberg, ABD ve İngiltere'de yayınlanan gazetelere verdiği tam sayfa ilanda, "Emanete hıyanet ettik. Zamanında gerekenleri yapamadığımız için özür dilerim. Sizler için daha iyisini yapacağıma dair söz veriyorum" dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.