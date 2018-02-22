ABD, Avrupa ve Asya'daki Facebook ve Instagram kullanıcıları sitelere erişim sağlayamadıklarını duyurdu.

Facebook'a girmek isteyenler ''Üzgünüz bir şeyler yanlış gitti. Üzerinde çalışıyorız, elimizden geldiğince çabuk düzelteceğiz'' yazısıyla karşılaşıyor. Ancak sosyal paylaşım sitesinden yönetim düzeyinde açıklama henüz yapılmadı.

TÜRKİYE'DEN FACEBOOK'A ERİŞİLİYOR MU?

Dünya genelinde özellikle ABD, Avrupa ve Asya'daki kullanıcılar Facebook hesaplerına erişim sağlayamazken, Türkiye'deki kullanıcılar da konuyu araştırmaya başladı. Türkiye'den Facebook'a girişte şimdilik bir problem görünmüyor.

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