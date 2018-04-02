303 yıl önce Hindistan'da çıkarılan ve nadir bulunan bir mavi elmas, bu ay İsviçre'nin Cenevre kentinde açık artırmayla satışa sunulacak.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre adını dönemin İspanya Kraliçesi Elisabeth Farnese'den alan "Farnese Mavisi" elması, 1715’te Hindistan’da bir madende bulunduktan sonra İspanya'ya satılmıştı. Elmas, işlendikten sonra dönemin Avrupa asilzade aileleri arasında el değiştirmişti.

Elması elinde bulunduranlar arasında "Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler" sözü ile ünlü Fransa’nın son kraliçesi Maria Antoinette'in de bulunduğu belirtiliyor. Farnase Mavisi’nin, sadece 6.16 karat olmasına rağmen nadir mavilikte olması nedeniyle Cenevre’deki müzayede de en az 7 milyon dolara alıcı bulması bekleniyor.

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