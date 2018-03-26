11. sezonu düzenlenen Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul yarın başlıyor. Moda haftası, 30 Mart’a kadar devam edecek. Her sezon bir tasarımcıyı uluslararası değişim programına katan ‘Mercedes-Benz International Designer Exchange Program’, Fashion Week’te 2. kez düzenlenecek.

Gazete Habertürk'ten Can Mete'nin haberine göre moda haftasında başarılı tasarımcı Özlem Kaya, ‘Ferhat ile Şirin’ temalı koleksiyonuyla yer alacak. 10 lookluk koleksiyonun hâkim renkleri bordo, gri ve yeşil olurken, defile çarşamba saat 15.00’te düzenlenecek. Fashion Week’e katılan tek okul ise İstanbul Moda Akademisi (İMA). Okul Direktörü Sedef Lafcı “Akademi olarak yeni jenerasyonunun temsilini yapıyoruz” derken, tasarımcı öğrencileri endüstri ve sektörle buluşturmada da kilit rol oynayan İMA’nın ‘New Gen’ isimli koleksiyonu çarşamba saat 17.00’de sunulacak.

Nihan Peker’in kar taneleri temalı ve 25 looktan oluşan koleksiyonu ise cuma 19.30’da podyumda olacak. Kurucusu olduğu Exquise ile dünya çapında etkin olan Dilan Güme moda haftasına ilk kez katılmanın heyecanını yaşadıklarını belirtirken, tasarımını Ebru Atılgan’ın yaptığı 200 parçadan oluşan ‘urban jungle’ temalı defile perşembe 13.30’da.

70'LER MODASI

Moda Tasarımcıları Derneği’nin başkanlığını yürüten Mehtap Elaidi, 90 yaşında bir kadından yola çıkarak hazırladığı koleksiyonuyla podyumda olacak. “35 lookluk defilede bir etekte 60’ları yakalarken bir pantolonda 70’lerin izlerine rastlayabileceksiniz” diyen Elaidi’nin sonbahar/kış 2018 koleksiyonu, çarşamba günü saat 20.00’de görücüye çıkacak.

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