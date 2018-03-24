İlki aslında bir laboratuvardı. 2008’de Moda Tasarımcıları Derneği’nin önderliğinde düzenlenen ‘Fashion Lab’, ileriki yıllarda hem İstanbul’u hem tekstil sektörünü hem de yetenekli tasarımcılarımızı anlatacak İstanbul Moda Haftası’nın laboratuvarıydı. Etkinlik zaman içinde büyüyerek önce 2009’da İTKİB’den gelen destekle İstanbul Fashion Days’e sonra da 2010’da tam teşekküllü bir moda haftasına evrildi. 2013’te ise Mercedes-Benz’in isim sponsorluğu, İHKİB, BMD, MTD ve IMA’nın stratejik danışmanlığıyla dünyanın prestijli moda sahneleri arasında yerini sağlamlaştırdı. HT Cumartesi'den Çağla Bingöl'ün haberi...

NEDEN ÖNEMLİ?

Önemli organizasyonların ajandamızdan eksildiği son senelerde, İstanbul Moda Haftası inadına çıkışını sürdürüyor. Bu yıl aralarında tasarımcıların ve markaların bulunduğu 33 defileye ev sahipliği yapıyor.

Bu büyümede emeği geçen isimlerden biri Moda Tasarımcıları Derneği Başkanı Mehtap Elaidi. Her zamanki pozitif enerjisi ve modaya vizyoner bakışıyla “İnsanın kendi topraklarında marka yolculuğu imkânına sahip olması bugünün şartlarında çok değerli” diyor. Elaidi, bardağın dolu tarafını görüp yılmadan yola devam ediyor. “Türkiye yapısal olarak tekstil sektöründe çok gelişmiş bir marka. Ve bunun altını yıllardır çiziyoruz. Tasarım ayağının da gelişmiş olması ayrı bir katma değer. Genç tasarımcı markaları için MBFWI ile böyle bir yolun açılmış olması ve istikrarla sürdürülmesi ileride daha fazla tasarımcı markasını göreceğimizin de habercisi.” Elaidi, gelişmekte olan ülkeler için çok iyi bir anahtardan bahsediyor... Özellikle tekstil gibi güçlü bir silahı elinde bulunduran bir ülkenin katma değerini yükseltecek tasarım tarafına neden ağırlık verilmesi gerektiğini de çok iyi anlatıyor. Yani New York, Londra, Milano, Paris gibi -mahşerin dört atlısı- birincil moda haftaları, artık “Bu şatafatlı etkinliklere gerek var mı?” diyebilir. Ama konu bizim gibi ‘emerging’ segmentinde olan ülkeler olunca basamak atlatacak belki de en doğru etkinliklerden biri... Ayrıca pek çok krize rağmen sürekliliğinin olması da ‘ciddi düşündüğümüzü’ anlatıyor.

Tasarımcılar, moda haftasına heyecanla ve inanarak hazırlanıyor. İstanbul Moda Haftası’nda başından beri yer alan tasarımcı Tuvana Büyükçınar “Son derece başarılı bir şekilde başladık. Ancak son yıllarda dünyada yaşanan sosyoekonomik krizler nedeniyle duraksama yaşanmış olabilir. Ama tasarımcıların, sektöre olan inancı ve birbirine desteğiyle başarı artarak sürecektir” diyor.

TİFLİS MODA HAFTASI İLE DEĞİŞ TOKUŞ

Mahşerin 4 atlısının arasında olmayıp kendine moda dünyasında sağlam bir yer edinmeye çalışan Barcelona, Tiflis ve Seul de bizimle aynı sıkıntıları yaşı- yor. Mercedes Benz Fashion Week Istanbul’un geçen Tiflis Moda Haftası ile çalışması tam bir nokta atışı! Çünkü son dönemin en önemli moda dehalarından, Balenciga ve Vetements markalarından tanıdı- ğımız Demna Gvasalia’nın da katkısıyla Gürcistan, moda dünyasının bugünlerdeki en popüler konusu. Geçtiğimiz sezon Tiflis Moda Haftası’na katılan DB Berdan markasına iade-i ziyaret olarak bu sezon İstanbul’a Atelier Kikala geliyor. 2012’de kurulan markanın kreatif direktörü Tato Oragvelidze, Tiflis Devlet Akademisi’nde okuduktan sonra uluslararası moda tasarım yarışması BEnext’i kazanmış. Atelier Kikala sezon koleksiyonunda 80’lerin izinden giden neon tonların kullanıldığı tasarımlarla Türk moda izleyicisini selamlamayı planlıyor.

2018-19 sonbahar-kış koleksiyonlarının sergileneceği moda haftasında, yurtdışıyla kurulan bağ- lantı bununla sınırlı değil elbette. 50 kişiden oluşan editör, blogger, sokak stili fotoğrafçısı grubu da MBFWI’ye davetli. Bu isimlerin arasında @le21eme ismiyle dünya çapında moda çevrelerinin yanı sıra sadece iyi fotoğrafın peşinden gidenlerin de Instagram’da takip ettiği (468K) Adam Katz Sinding de var. Kendisi bir de Elle Türkiye ve Shopigo işbirliğinde imza günü düzenleyecek. Eğer katılacaksanız sakın ona “street style blog” demeyin! Kızıyor.

Moda haftasıyla eşzamanlı yapılan The Core Istanbul Fuarı da önemli. Uluslararası Satınalma Koordinatörü Sahra Katoğlu, bu yıl 28-29 Mart tarihlerinde Zorlu PSM Sky Lounge’da gerçekleşecek etkinlik sayesinde, artık tasarımcılarımızın yurtdışı fuarlarına katılmak zorunda olmadan global arenada satış yapma imkânı bulduklarından bahsediyor. Çünkü MBFWI’yi, 102 şirket ve mağazayı temsilen dünyanın farklı ülkelerinden toplam 140 kişilik bir satınalma ekibi takip edecek.



Moda haftalarının en hareketli yeri backstage alanlarıdır. Saç, makyaj ve son rötuşlar yapılırken fotoğrafçılar harika kareler yakalar.

BU YIL SPONSORLARIN İLGİSİ BÜYÜK

Moda haftasının başarısının arkasında tüm bu heyecanı paylaşan Mercedes-Benz’in katkısı çok. Sponsorluk konusuna ‘sezonluk’ ya da ‘proje bazında’ bakmaması çok önemli. Mercedes-Benz Türk Otomobil Grubu İcra Kurulu Üyesi Şükrü Bekdikhan “Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul kapsamında Türk tasarımcıları desteklemek bizim öncelikli amacımız. Türk tasarımcıları yalnızca Türkiye’de değil, Mercedes-Benz’in sahip olduğu diğer global moda platformlarında da destekleyerek markaların uluslararası ölçekte büyümelerine katkı sağlıyoruz” diyor.

Bu sene moda haftasındaki yüz güldüren gelişmelerden biri de etkinliğin yüksek bir sponsor sayısına ulaşmış olması. Hafta; Hopi, Laboratoire Bioderma, L’Oréal Professionnel, Samsung Galaxy S9, Yapı Kredi, Zorlu Center ve Zorlu PSM’nin resmi sponsorluğunda gerçekleşiyor.

Bu yıl “Mercedes-Benz presents” etiketiyle podyumda yerini Sudi Etuz markası yer alacak.

MODA HAFTASININ KİTABI ÇIKIYOR

Geçen 5 yıl boyunca gerçekleşen tüm defilelerde, sunumlarda, partilerde ve yan etkinliklerde çekilen fotoğraflar, Burçin Ergünt’ün tasarım direktörlüğünde bir kitapta toplandı. Story of X Seasons isimli kitap İstanbul’un moda tarihi adına önemli bir ortak bellek yaratırken, bugüne kadar gerçekleşmiş en kapsamlı MBFWI arşivi olacak. Kitapla ilgili MBFWI Moda Direktörü Banu Bölen, “Moda fotoğrafçıları, stilistler, koreograflar da bu büyük etkinliğin bir parçası” diyor. Bölen ekliyor: “İsim sponsorumuzla fotoğraflara bakarken gözlerimiz doluyor. Dile kolay, bugüne kadar 105 tasarımcı ve marka bizde koleksiyonlarını göstermiş.” Anılara dalmışken moda haftasının sevilen isimlerinden Gamze Saraçoğlu’nun sözü geliyor aklıma. “Her defilede selamlamayı ışık hızı ile yapmaya çalışırım. Bu nedenle birçok selamlama fotoğrafında bedenimin yarısı sahnede, yarısı içeridedir.”

Bir parantez açıp uzun zaman kuliste bulunmuş bir bilen olarak, asıl eğlencenin, heyecanın ve yaşanan krizlerden doğan yaratıcı anların aslında kulis tarafında yaşandığını söylemeliyim! Burada ise giydiricilerden kulis fotoğrafçılarına, yetenekli makyaj-saç ekiplerinden prodüksiyon tarafına dev bir ekip çalışıyor.

ENDÜSTRİ İLE EL ELE

Moda haftasının 10. senesinde geri dönüp kazanımlara bakarsak, tasarımcılarımızı tanıtması ve bir anlamda starlaştırması unutulmamalı. Geçmiş yıllarda tekstil sektörüne koleksiyon hazırlayan tasarımcılarımızın isimleri geçmezken şimdi markanın hemen yanında özel bir imza olarak anılıyorlar. Mesela bunlardan biri de kendine ciddi bir hayran kitlesi edinen Elif Cığızoğlu. Network markasının tasarım direktörü olarak hazırladığı 2018 ilkbahar-yaz koleksiyonu kendi mağazasında ‘Network Stories: On Ice’ isimli bir etkinlikle tanıtılacak. Network de böylece ilk defa moda haftamızın katılımcılarından olacak. Elif Cığızoğlu bu çalışmayla ilgili “Tam 13 sezondur birlikte çalışıyoruz. Benim için gurur verici. Tasarımcı ve marka işbirlikleri sektörü daha da geliştiriyor. Tasarımcılar da daha çok kişiye ulaşmış oluyor” diyor.

ERKEK MODASI NE KADAR TEMSİL EDİLİYOR?

Tüm moda dünyasında erkeklerin kaderi biraz kenara itilmektir. Ama bu son yıllarda değişiyor. Şu an global pastanın yüzde 27’sine sahip olan erkek segmentinin gelecek 2020’ye kadar yüzde 2.3 büyümesi bekleniyor. Aynı dönemde kadın giyimde ise yüzde 2.2 civarında büyüme tahmin ediliyor. Hatta 2020’de erkekte yüzde 0.7 büyüme, kadında ise yüzde 0.2 küçülme öngörülüyor. Bizim moda haftasında da erkek koleksiyonu hazırlayan tasarımcı sayısı artıyor. Tasarımcı Niyazi Erdoğan “Moda haftasında Hatice Gökçe’yle birlikte erkek giyim konusunda aldığımız yol, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Bugün Emre Erdemoğlu, Gökhan Yavaş gibi birçok tasarımcı arkadaşım MBFWI’de isimlerini duyurarak Tween, Hatemoğlu ve Kiğılı gibi köklü markalarımıza koleksiyonlar hazırlıyor” diyor.