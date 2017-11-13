Fatih'de yurda kaçak yollarla sokulan mors dişleri ele geçirildi

Fatih'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, Ukrayna uyruklu T.K. gözaltına alındı. Zanlının üzerinde ve kaldığı otel odasında yapılan aramalarda kaçak olduğu belirlenen 19 mors dişi, kehribar tespih, kehribar taşı ve gümüş yüzükler ele geçirildi.

Habertürk Haber Merkezi'nden, İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ukrayna'dan kehribar taşı, kehribar tespih, gümüş ve mors dişi getiren T.K.'yı takibe aldı. Fatih'te bir otele yapılan operasyonda, Ukrayna uyruklu T.K. gözaltına alındı. Zanlının üzerinde ve kaldığı otel odasında yapılan aramalarda, 19 mors dişi, 4 kilo kehribar tespih, 10 kilo kehribar taşı ve 145 gümüş yüzük ele geçirildi. T.K. Hakkında 5607 sayılı kaçakçılık kanununa muhalefet suçlamasıyla adli işlem yapıldı.

MORS NEDİR

Mors veya deniz aygırı, Kuzey Kutbu denizlerinde yaşayan yarı sucul bir memeli türü.

Fatih