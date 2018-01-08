Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) İstanbul Üniversitesi'ndeki (İÜ) akademik yapılanmasına ilişkin "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl ile 10,5 yıl arasında hapisle cezalandırılan 7'si tutuklu 10 sanık hakkındaki gerekçeli karar tamamlandı.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nce karara bağlanan davaya ilişkin 21 sayfalık gerekçeli karar da yazıldı.

AA'nın aktardığına göre, taraflara verilmeye başlanan gerekçeli kararda, FETÖ'nün yapısı, iddianame ve mütalaanın kısa özeti, sanık savunmaları, sanıklara atılı eylemlerin değerlendirilmesine ve hükme yer verildi.

Örgütün şifreli mesajlaşma programına ilişkin detaylı bilgilerin anlatıldığı gerekçeli kararda, sanıkların "ByLock" programına erişimlerine ilişkin sayısal verilere değinildi.

28 BİN 66 KEZ 'BYLOCK' ERİŞİMİ SAĞLADI

Buna göre, sanık Fatih Gürsul cep telefonunun internet hattı üzerinden 11 Ağustos 2014 - 30 Ocak 2015 tarihleri arasında 28 bin 66 kez "ByLock" erişim sağladı.

"ByLock" erişimleri ile Yargıtay'ın gerek ilk derece mahkemesi gerekse temyiz merci olarak verdiği ByLock programının kullanılmasını FETÖ/PDY terör örgütüne üyelik suçu açısından kesin, yeterli delil sayan kararları nazara alınarak sanıkların FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olduğu yönünde mahkemece kanaat oluştuğu ifade edilen gerekçeli kararda, sanıkların Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesinde yer alan ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan cezalandırıldıkları anlatıldı.

GÜRSUL HAKKINDAKİ DEĞERLENDİRME

Sanıklara atılı eylemlere ilişkin tek tek değerlendirmenin yapıldığı gerekçeli kararda, 10,5 yıl hapis cezasına çarptırılan sanık Gürsul hakkında şu ifadeler yer aldı:

"Sanığın üyesi olduğu terör örgütünün yapısı ve faaliyetleri, devlet yönetimini silahlı kalkışmayla ele geçirmeye yönelik nihai amacı ve bu amaç doğrultusunda silahsız sivil insanları öldürmeyi dahi göze alabilen tehlikeli yapısı nazara alınarak, cezanın asgari haddinden ayrılarak temel ceza tayin edilmiştir. Sanığın ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkan başdanışmanı olarak görev yapması, bulunduğu konumun örgüte sağlayabileceği yarar ve sanığın bu kapsamdaki etkinlik imkanı da temel cezada arttırım yapılmasında dikkate alınmıştır."

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