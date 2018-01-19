Fatih'te bir motosiklet sürücüsü kaza yaptı. Sürücü yaralı halde ambulansı beklerken vatandaşlar kask tartışması yaşadı. Bazıları kaskı çıkarmak için uğraşırken bazıları da engel olmaya çalıştı.



DHA'nın haberine göre kaza sabah saatlerinde Fatih Saraçhane'de meydana geldi. Bir motosiklet sürücüsü kaza yaptı. Düşerek yaralanan sürücünün yardımına çevredekiler koştu. Çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedilen yardım seferlerliği sırasında kask tartışması yaşandı. Bazı vatandaşlar kaskı çıkarmak için uğraşırken bazıları da onlara engel olarak ambulansı beklemek gerektiğini söyledi. Tartışma sırasında ambulans olay yerine geldi. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Fatih

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