Fatih'te patlayan su borusu nedeniyle bazı binaların bodrum katını su bastı. İçeri dolan su nedeniyle evlerinde mahsur kalan vatandaşları itfaiye kurtardı.



DHA'nın haberine göre, Zeyrek Mahallesi Hattat İzzet Sokak'ta İSKİ'ye ait ana su borusu saat 14.15 sıralarında patladı. Patlayan su borusu nedeniyle sokak göle döndü. Binaların bodrum katlarını su bastı. Bazı vatandaşlar içeri dolan su nedeniyle evlerinde mahsur kaldı.





Olay yerine gelen itfaiye ekipleri vatandaşları tahliye etti. Sokağa şerit çekilerek trafiğe kapatıldı. Duruma tepki gösteren vatandaşlar İSKİ'yi aramalarına rağmen kimsenin gelip suyu kesmediğini iddia etti. Bazı evlerin kapı kilidine kadar su dolduğu görüldü.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER