Fazilet Hanım ve Kızları'nın bu akşam yayınlanan bölümü sonrası yeni bölüm fragmanı merakla bekleniyor. Fazilet Hanım ve Kızları'nda nefesleri kesen bir bölüm izleyiciye sunuldu. Hazan gitmek için hazılrıklarını yaparken Yağız bir türlü Hazan'a dur diyemedi. Hazan'ın gideceği gün ise Yağız güzel bir sürpriz yapmaktan kendini alamadı. Sinan'ın durumu ise herkesi korkuttu. Sinan öğrendiklerinden sonra tamamen kontrolden çıktı. Ve bölümün sonunda Sinan'dan gelen kötü haber yalıya ulaştı. Başta Hazım olmak üzere herkes derinden sarsıldı.

FAZİLET HANIM VE KIZLARI 44. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölümü merakla bekleniyor. Ancak yayıncı kuruluş henüz bu yönde bir adım atmış değil. Fazilet Hanım ve Kızları 44. yeni bölümüne dair detaylar geldikçe anlık olarak sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.

FAZİLET HANIM VE KIZLARI 43. SON BÖLÜM ÖZETİ

Hazan gitmeye, Yağız dur dememeye kararlı...

Hazan’ın duygularını öğrenen Sinan nerede patlayacağı belli olmayan serseri mayına döner. Yağız ve Hazan ise kalplerine dur deyip vedalaşmayı başarır. Hazan gitmeye, Yağız dur dememeye kararlıdır. Sinan’ın dinmek bilmeyen öfkesi tehlikeli bir hal alırken, oğlu için endişelenen Hazım’ın Yağız’a verdiği tepki, Yağız için kırılma noktası olur. Yağız kalbinin sesini dinleyerek Hazan’a doğru büyük bir adım atar. Hazan’ın veda günü, aşıklar için yasakların bir kenara atıldığı tek bir güne dönüşür. Diğer yanda, boşanmak için harekete geçen Ece, hayatının sırrını öğrenen Yasin’den çok ağır bir darbe alır. Her iki kızının da cephesinde işler ilk kez Fazilet’in kontrolünden çıkarken, Sinan’dan gelen kötü haber ortalığı alt üst eder.

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