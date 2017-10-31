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Özellikle geçen haftaki Galatasaray derbisinde olduğu gibi dün akşam da sahada hayalet gibi gezen ancak Aykut hocaya göre en etkili adam olan Giuliano yerine takımı ayakta tutan ve sahada basmadık yer bırakmayan Mathieu Valbuena’yı oyundan çıkartması büyük tepkilere neden oldu. Tribünler Kocaman’ın bu kararını ıslıklarla protesto ederken Fransız yıldıza da alkışlarla destek verdiler.