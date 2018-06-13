Son 12 sezonda 8. kez şampiyonluk ipini göğüsleyen sarı-lacivertliler, ilk şampiyonluğunu 1990-1991 sezonunda elde etmişti. Fenerbahçe, 2006-2007, 2007-2008, 2009-2010, 2010-2011, 2013-2014, 2015-2016 ve 2016-2017'den sonra 2017-2018'de de mutlu sona ulaştı.

Sarı-lacivertliler, Eczacıbaşı'nı geçerek lig tarihinde en fazla şampiyon olan ikinci ekip unvanını da aldı. Ligde en fazla şampiyon olma rekoru 13 kezle Anadolu Efes'in elinde bulunuyor.

OBRA İLE 4. ŞAMPİYONLUK!

Fenerbahçe, başantrenör Zeljko Obradovic yönetiminde 5. sezonunda 4. şampiyonluğunu yaşadı.

Takımın başına 2013'te geçen Obradovic, 2013-2014, 2015-2016 sezonlarındaki şampiyonlukların ardından son 3 sezonda daha Fenerbahçe'yi mutlu sona taşıdı.

ALİ KOÇ'UN İLK KUPASI!

Fenerbahçe Kulübü Ali Koç, başkanlığı döneminde takım sporlarındaki ilk şampiyonluğunu erkek basketbol takımıyla yaşadı.

Mazbatasını 1 hafta önce alarak göreve başlayan Koç, Fenerbahçe Doğuş'un şampiyonluğuna tanıklık etti.

Karşılaşmayı salonda takip eden Koç, şampiyonluk mutluluğunu taraftaralarla yaşadı. Taraftarlar da yeni başkanlarına büyük sevgi gösterilerinde bulundu.

SEZONU ÇİFTE ZAFERLE KAPADILAR!

Fenerbahçe Kulübü, hem erkek hem de kadın basketbolunda lig şampiyonu olarak sezonu çifte zaferle kapattı.

Sarı-lacivertli kadın basketbol takımı Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mutlu sona ulaşırken, erkek takımı da aynı başarıyı kendi kulvarında yakaladı.

ÜST ÜSTE 60. GALİBİYET

Fenerbahçe Doğuş, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda ligde oynadığı son 60 maçı da kazandı.

Sarı-lacivertliler, ligde son iç saha yenilgisini 26 Ekim 2015'te Torku Konyaspor karşısında almıştı.





KUPA, TÜRKOĞLU'NDAN ALINDI

Fenerbahçe Doğuş, şampiyonluk kupasını Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun elinden aldı.

Karşılaşmadan sonra saha içinde kurulan platformda Türkoğlu, kupayı takım kaptanı Melih Mahmutoğlu'na takdim etti.

Fenerbahçe Doğuş taraftarları, kupa töreni anonsunda Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nu ıslıklayarak protesto etti.

WANAMAKER, EN DEĞERLİ OYUNCU!

Fenerbahçe Doğuş'un ABD'li oyuncusu Brad Wanamaker, final serisinin En Değerli Oyuncusu (MVP) oldu.

Wanamaker, basın mensuplarının oylarıyla final serisinin MVP'si seçildi ve ödülünü maç sonunda aldı.





SALON TIKLIM TIKLIM!



Fenerbahçeli taraftarlar, şampiyonluk maçında salonun tamamını doldurdu.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda biletlerin tamamını tüketen sarı-lacivertli taraftarlar, şampiyonluğu büyük bir coşkuyla kutladı.