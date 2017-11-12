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36 yaşındaki Fransız sol bekin menajeri Federico Pastorello, 30 Haziran 2018'e kadar men cezası alan futbolcuya birçok teklifin bulunduğunu açıklamış ve "Kramponlarını böyle kaldırmak istemiyor. Fiziksel olarak 5 hatta 6 yıl öncesinden bile daha güçlü durumda. Zaten birçok kulüp bizimel temasa geçti" ifadelerini kullanmıştı.