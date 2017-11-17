Feraye Tanyolaç’ın bankamatik molası!

Cadde’nin haberine göre, Taksiyle evinin yolunu tutan Kaya Çilingiroğlu'nun eski eşi Feraye Tanyolaç, yanında taksiciye ödeyecek kadar para olmadığını fark edince kısa süre mola verdi.



Bir bankamatikten para çeken Tanyolaç, tekrar taksiye binerek yoluna devam etti.

Feraye Tanyolaç

kaya çilingiroğlu