Yurtiçinde devam eden FETÖ operasyonlarında tutuklanan ve gözaltına alınanlar listesine her geçen gün yeni isimler ekleniyor. 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) destekçi ve üyelerinin yakalanması için başlatılan operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. İşte FETÖ ile bağı olduğu ya da örgütün haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen kişi/kurumlara yönelik operasyonlarda 20 Eylül 2017 Çarşamba günü raporu.

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32 İLDE FETÖ OPERASYONU! 125 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Konya merkezli 32 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan askeri personele 'mahrem imamlık' yaptıkları ileri sürülen 125 kişi hakkında yakalama kararı verildi. Eş zamanlı düzenlenen operasyonun sürdüğü belirtildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından darbe girişimi ardından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince daha önceden gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri ve yapılan çalışmalar sonucunda örgütün, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan askeri personele 'mahrem imamlık' yaptıkları ileri sürülen 125 kişi hakkında yakalama kararı verildi.

Bunun üzerine bugün Konya merkezli 32 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonun devam ettiği öğrenildi.

Şüphelilerin örgüt içerisinde, genel müdür, müdür, müdür yardımcısı, öğretmen, ümitçi, ser doktor, doktor ve şehir dışı talebe mesulü pozisyonlarında görev yaptıkları öğrenildi. Örgüt içerisinde yer alan ümitçinin, örgüt içerisinden faaliyet gösterirken bağlantısını koparmış kişileri tekrar örgüte kazandırmak için görevlendirilen kişi olduğu belirtildi. Şehir dışı talebe mesulünün ise, askeri lise ve harp okulu öğrencilerine okuldan mezun oluncaya kadar iki haftada bir öğrencilerin öğrenim gördükleri ile giderek askeri öğrenciye örgütsel faaliyet yaptıran ve öğrenci ile 8 yıl boyunca birebir ilgilenen kişi olduğu öğrenildi. (DHA)

KAYSERİ MERKEZLİ OPERASYONDA 9 KİŞİ TUTUKLANDI

Kayseri merkezli 5 ildeki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden, 9'u tutuklandı.



Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla Kayseri merkezli İstanbul, Ankara, Kırıkkale ve Yozgat'taki eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 16 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Firari 8 zanlının yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.



ByLock kullandıkları öne sürülen kişilere yönelik Kayseri merkezli İstanbul, Ankara, Kırıkkale ve Yozgat'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 16 kişi gözaltına alınmıştı. (AA)

AKSARAY MERKEZLİ 3 İLDE OPERASYON: 17 GÖZALTI



Aksaray merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, daha önce meslekten ihraç edilen 17 öğretmen gözaltına alındı.



Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, FETÖ/PDY'nin öğretmen yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, Aksaray, Ankara ve Kırşehir'de daha önce meslekten ihraç edilen 20 öğretmen hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.



Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 şüpheli, gözaltına alındı.



Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.



Adreslerinde bulunamayan 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. (AA)