Fetullahçı Terör Örgütü ( FETÖ) tarafından 15 Temmuz 2016 tarihinde yapılmak istenen askeri darbenin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından yurt genelinde FETÖ ile bağlantılı olan ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanan kişi ve kurumlara yönelik operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. İşte 19 Ekim 2017 Perşembe günü FETÖ operasyonları...

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ISPARTA'DA BYLOCK'TAN 17 TUTUKLAMA

Isparta'da FETÖ'nün kriptolu mesajlaşma programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 17 şüpheli tutuklandı.

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'nün kriptolu mesajlaşma programı ByLcok kullanıcısı olduğu tespit edilen 187 şüpheliden Isparta'da olduğu tespit edilen 118 kişi hakkında işlem başlatıldı. 19 Eylül ve daha sonra yapılan operasyonlarda 41 şüpheli gözaltına alındı.

Adliyeye çıkarılan şüphelilerden 17'si tutuklanırken, 24 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (İHA)

ESKİŞEHİR'DE 4 KİŞİ TUTUKLANDI

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklandı.



Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 13 Ekim'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Adliyeye sevk edilen 6 kişiden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (AA)

KAHRAMANMARAŞ'TA FETÖ DAVASI

Kahramanmaraş'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik, kapatılan Elbistan Sanayici ve İşadamları Derneği (ELSİAD) eski başkanları ve üyelerinin de aralarında bulunduğu 19'u tutuklu 22 sanığın yargılandığı davada, biri hariç etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı olan 13 sanık tahliye edildi.

Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar ve avukatları katıldı. Bazı tutuklular ise bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifade verdi.

Celsede ilk olarak dava dosyasına konulan belgeler ile gizli tanıklardan "Vatansever Mehmet"in sanıklar hakkındaki ifadesi okundu.

Bu gizli tanığın ifadesinde, sanıkların FETÖ/PDY'nin sohbet toplantılarına katıldığı, bu kişilerden bazılarının Elbistan ilçesinde örgütün mütevelli heyetinde olduğu ve FETÖ'ye eleman sağlama faaliyetlerinde bulunduğu belirtildi.

Savunmalarını yapan sanıklar, gizli tanığın ifadesini kabul etmediklerini söyledi.

Daha sonra, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen tutuklu 12 sanık, terör örgütüyle ilgili bilgi verdi.

Mahkeme heyeti, itirafçı olan A.K, A.A, A.O.S, D.K, E.D, F.B, K.K, M.A, N.G, O.A, R.Y. ve T.A'nın yanı sıra bir diğer tutuklu H.K'nin tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi. (AA)

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