Malatya'daki darbe girşimi davasında savunmasını yapan dönemin 2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti'nin emir subayı tutuksuz sanık Sedat Kaya "Huduti Ankara'ya kaçırılmak istendi. Birileri ordu komutanını Ankara'ya kaçırmaya çalışırken, ben daha güvenli bir yere götürmek için uğraştım" dedi.





15 Temmuz darbe girişimi sırasında Malatya'da yaşananlara ilişkin görülen davanın onuncu duruşmasında dönemin 2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti'nin emir subayı tutuksuz sanık Sedat Kaya, savunmasını yaptı. Tutuklu sanık Albay Bahadır Erdemli'nin Huduti'nin odasına girerek, "Başımıza geçerseniz mutlu oluruz" dediğini ileri süren Kaya, "Komutan, ‘Oğlum ben ordu komutanıyım sizin başınızdayım siz kimden emir alıyorsunuz?' dedi. Bahadır Erdemli, ‘kararlı olduklarını' söyledi. Ordu komutanı, 'işin başında kim varsa ikna etmelerini ve vazgeçmelerini' söyledi" dedi.



Habertürk Haber Merkezi'nden Ferdi Durdu'nun haberine göre; Huduti'ye darbeci unsurları etkisiz hale getirebileceğini ilettiğini söyleyen Kaya, "Bunun üzerine Huduti 'İlk mermiyi biz atmayacağız. Ateş edilirse hedef gözetmeden ateş edin, darbeci unsurları ikna edelim yoksa çok kan dökülür' dedi" diye konuştu.



Koridorda İKU ve Ankara gibi söylemlerini duyduğunu anlatan Kaya, Huduti'ye, "Komutanım sizi Ankara'ya kaçıracaklar, daha güvenli bir yere valiliğe, konuta götüreyim" dediğini, Huduti'nin bunun üzerine, "Hiçbir yere gitmiyorum, öleceksem de burada ölürüm" dediğini anlatarak, "Birileri ordu komutanını Ankara'ya kaçırmaya çalışırken, ben daha güvenli bir yere götürmek için uğraştım" diye savunma yaptı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER