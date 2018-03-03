Fi Çi 10. bölüm ne zaman? Azra Kohen'in Fi Çi Pi üçlemesinin senaryolaştırıkarak seyirci karşısına çıktığı Fi Çi dizisi 10. bölümüyle final yapacak. Fi adıyla başlayan ve Çi adıyla ikinci sezona devam den Fi Çi'nin 10. son bölümü merakla bekleniyor. Dizinin 9. bölümü 16 Şubat'ta Puhu TV'de yayınlanmıştı. Peki, Fi Çi 10. bölüm ne zaman? Fi Çi 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Fi Çi final bölüm fragmanı ile ilgili merak edilenler...

Fİ Çİ 10. BÖLÜM NE ZAMAN? FRAGMAN YAYINLANDI MI?

Başrollerini Ozan Güven, Serenay Sarıkaya, Mehmet Günsür ve Berrak Tüzünataç'ın paylaştığı Fi dizisi 2. sezona Çi adıyla devam etmeye başlamıştı. Puhu TV'de yayınlanan Fi dizisi en son 9. bölümü ile 16 Şubat'ta seyirciyle buluştu. 10. bölümüyle final yapacak Fi Çi'nin son bölümünün ne zaman yayınlanacağı izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Fakat Fi Çi'nin 10. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığı an haberimizden izleyebilirsiniz.

Fİ Çİ 9. BÖLÜM ÖZETİ

Duru kaçma hayallerini suya düşürecek acı bir gerçeğe uyanırken Özge hastanede aldığı haberle yıkılır. Adaleti kendisi sağlamak için Can’ın karşısına çıkması olayların seyrini bir kez daha değiştirir.

Fİ Çİ 8. BÖLÜM ÖZETİ

Duru ve Can arasındaki gerilim, Bilge ve Özge’nin de meseleye dahil olmasıyla iyice yükselir. Sadık ise geçmişin yükünden kurtulmak için beklenmedik bir hamle yapacaktır.

Fİ Çİ 7. BÖLÜM ÖZETİ

Eti geçmişini yüzüne çarparak Can’ı kontrolü altına almaya çalışırken, Sadık da Özge’nin önüne Can hakkında yepyeni bilgiler serer. Duru, Deniz’le arasında geçenler yüzünden kafa karışıklığı yaşar.

Fİ Çİ 6. BÖLÜM ÖZETİ

Duru’nun Deniz ve Ece arasında geçenleri öğrenmesi bir dizi olayın başlangıcı olur. Can ise karşısında, birikmiş hesapları kapatmaya gelen eski düşmanı Sadık’ı bulur.

Fİ Çİ 5. BÖLÜM ÖZETİ

Özge final vuruşuna hazırlanırken Can’ın devreye girmesi olayların seyrini değiştirir. Deniz’in sürpriz evliliğe verdiği beklenmedik tepki ise müzikal cephede işlerin karışmasına yol açacaktır.

Fİ Çİ 4. BÖLÜM ÖZETİ

Can Deniz’in meydan okumasına akıl almaz bir hamleyle karşılık verirken, Duru ve Deniz kozlarını paylaşmak için karşı karşıya gelir. Özge ise Can’ın maskesini düşürmek için tekrar harekete geçer.

Fİ Çİ 3. BÖLÜM ÖZETİ

Duru’nun Can’ın oyununa oyunla karşılık vermesi hesaplayamadığı sonuçlar doğururken, Sadık da Özge’ye oynadığı oyunun bedelini ödemek zorunda kalır. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

Fİ Çİ 2. BÖLÜM ÖZETİ

Deniz’in İstanbul'a dönmesi Duru ve Can ilişkisini sarsar. Duru’nun tepkisi Can’ı beklenmedik bir hamleye iterken, Özge’nin yeni hayat kurma konusundaki kararlılığı sürpriz gelişmelerle sınanacaktır.

Fİ Çİ 1. BÖLÜM ÖZETİ

Kaleyi fethetmekten daha zor olan kaleyi muhafaza etmektir. Duru'yu elde ederek isteğine ulaşan Can Manay için gerçek sınav şimdi başlıyor. Efsanenin yeni sezonunda macera kaldığı yerden devam ediyor!

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