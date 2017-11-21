Sahte oyu önlemek için filigranlı oy pusulası gündemde

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile ilgili uyum yasaları üzerinde çalışan AK Parti, Yüksek Seçim Kurulu’nun ( YSK) yapısını değiştiren ve yerel yönetimlerde seçilme yaşını 18’e indiren iki tasarı üzerinde son rötuşları yapıyor. TBMM’ye kısa süre içinde sunulması planlanan ilk pakette YSK ile ilgili düzenlemelerin tek kanunda toplanması öngörülüyor. YSK personelinin rotasyona tabi tutulamamasından kaynaklanan sorun da yeni düzenleme ile çözülecek. 22 ya da 23 madde olması beklenen bu düzenleme ile YSK müdürleri bir yerde en fazla 6 yıl kalabilecek. Bu kişiler, nüfusa kayıtlı oldukları yerde müdürlük yapamayacak.
FİLİGRAN VE BARKOD
Gazete Habertürk'ten Saliha Çolak'ın haberine göre aynı düzenleme ile oy pusulalarında mühür tartışması yaşanmaması amacıyla yeni bir sisteme geçileceği belirtiliyor. Buna göre oy pusulalarında mühür uygulaması kaldırılacak. Bunun yerine filigranlı basılan oy pusulası ve zarflar “barkodlu” olacak. Yaklaşık 160 bin sandığın her biri için ayrı barkod belirlenecek. Bu sistemde sahte oy pusulası kullanımının imkânsız olacağı belirtiliyor. Ancak bu sistem üzerinde kesin karar verilmediği, tartışmanın sürdüğü kaydediliyor. 16 Nisan referandumunda, oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından YSK, mühürsüz pusulayı da geçerli saymış, bu seçim güvenliği tartışmalarına neden olmuştu.
SINIRA 4 AY KALA
Meclis’e sunulacak ikinci uyum paketi, Anayasa değişikliğine göre yerel seçimlere yönelik değişiklikleri içeriyor. Buna göre milletvekili seçimlerinde olduğu gibi yerel seçimlerde de seçilme yaşı 25’ten 18’e düşürülecek. 2019 Mart ayında yapılacak yerel seçimde bu düzenlemenin uygulanabilmesi için yasa değişikliğinin en geç mart ayına kadar yapılması gerekiyor. Meclis ocak ayından itibaren bu iki önemli mini uyum paketi için çalışacak.
Bu paketlerin çıkartılmasından sonra MHP’nin gündeme getirdiği ittifak, seçim sistemi ve baraj gibi konuların tartışılabileceği belirtiliyor.
Bazı AK Partili yöneticiler, sistemin felsefi olan bu boyutundaki değişikliğin 2019 sonrasına kalabileceğini belirtiyor. Ancak genel kanaat, değişikliğin 2019 öncesinde yapılacağı yönünde. Seçime bir yıl kala yapılan değişiklikler ilk genel ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde uygulanabileceği için bu değişikliğin gerçekleşme zamanlaması 2019 seçim takviminin başlangıcına kadar uzayabiliyor. Sistem uyumu için takvimler en geç 2019 yılının Haziran-Temmuz aylarını işaret ediyor.
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