Filistin'e Umut Ol kampanyası başladı

AFAD, Filistin'de yaşanan olaylarda zarar görenlere yardımda bulunmak için, kamu ve sivil kuruluşların iş birliğiyle düzenlenen "Filistin'e Umut Ol" kampanyasını, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'ın katılımıyla gerçekleştirdi. AFAD tarafından hazırlanan ve ses getiren kampanya videosunda Filistinli vatandaşların yaşadığı ızdırap, zulüm ve çaresizlik tüm çıplaklığıyla gözler önüne serildi.

AFAD öncülüğünde başlatılan "Filistin’e Umut Ol” kampanyanın tanıtımı, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ’ın katılımlarıyla geçen hafta İstanbul’da yapıldı. AFAD tarafından hazırlanan ve ses getiren kampanya videosunda Filistinli vatandaşların yaşadığı ızdırap, zulüm ve çaresizlik tüm çıplaklığıyla gözler önüne serildi. Çarpıcı videoda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Filistin’de yaşanan vahşetle ilgili sözlerine yer verildi.

6 Aralık 2017’de Kudüs’ü başkent olarak tanıma kararı alan ABD’nin 14 Mayıs’ta, Kudüs’te büyükelçilik açılışı yapmasının ardından başlayan olaylarda, İsrail güçleri tarafından gerçek mermilerle sivil halkın üzerine ateş açıldı ve 62 Filistinli katledilirken, en az 2770 Filistinli de yaraladı.

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