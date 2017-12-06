Filistin liderlerinden 3 gün sürecek "ulusal öfke" ilanı!

Trump'ın Kudüs ile ilgili hamlesi, Filistin cephesinde büyük bir öfkeyle karşılandı. Gazze'de çığ gibi büyüyen protesto gösterileri sürerken, El Cezire'ye konuşan Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniyeh, kararın bir "macera", "hesap edilmemiş bir kumar" olduğunu belirterek, kimsenin bunun yansımalarını öngöremeyeceğini söyledi.

"Karar, bölge düzeyinde korkunç dönüşümler vaktinin başlangıcı olacak. Aynı zamanda Filistin halkına, kutsal değerlerine ve İslam ümmetine saldırı niteliği taşıyor." diyen Heniyye, böyle bir kararı almaktan vazgeçmesi için ABD yönetimine çağrıda bulundu.



Filistin liderleri ise Batı Şeria'da üç günlük "ulusal öfke" ilan etti.



Bu, Batı Şeria'da protesto gösterilerinin en az üç gün daha devam edeceği anlamını taşıyor.



Bazı liderlerle görüşmeler yaptığını, olayın tehlikesine uygun düzeyde pozisyonlar edinmelerini istediğini ifade eden Heniyye, Filistin halkının karara karşı çıkması konusunda Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile anlaştıklarını belirtti.

Kararın çıkarılmasını, "çözüm sürecinin bitişinin resmi olarak açıklanması" şeklinde değerlendiren Heniyye, Filistin halkının ABD'nin son yönelimleri karşısında teslim olmayacağını, kararın geçersiz olması için mücadele gücüne sahip olduğunu kaydetti.

Heniyye sözlerini şöyle sürdürdü:

"Karar, coğrafi ve tarihi gerçekleri değiştiremeyecek. Kudüs, Filistinli-Müslüman ve Arap kimliğiyle kalacak. Topraklarımızda bir İsrail devleti yok ki başkenti olsun."

ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün, BM Güvenlik Konseyi'nin 1980 yılında İsrail'in Doğu Kudüs'ü ilhak ederek başkent ilan etmesini geçersiz sayan 478 sayılı kararına rağmen, büyükelçiliklerini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma kararını açıklaması bekleniyor.