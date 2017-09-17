Fırtınalarda 22 defa sular altında kaldı, Harvey'de tamamen çatısı uçtu!

Brian Harmon adlı adam 1995 yılında satın aldığı evle birçok kez sel felaketi yaşadı.
San Jacinto nehri kenarındaki eve bugüne kadar 300 bin doların üzerinde harcama yapan Harmon, eve devletin 1979 yılından 2015 yılına kadar devlet tarafından 1,8 milyon dolar ödenek verildiğini söyledi.
Harvey Kasırgası'nda çatısı tamamen uçan kapalı yüzme havuzu bulunan altı yatak odalı ev, ABD tarihinin kayıtlara geçmiş en çok hasar gören evi olarak kabul ediliyor.
Harvey Kasırgası'ndan önce evinin değerinin 800 bin dolar olduğunu söyleyen Harmon, "Bu ev benim yatırımım. Onu çöpe atamam. Yıllar önce evi aldığımda sel sularıyla mücadele etmek zor gelmemişti. Ama artık bırakıp gitmek istiyorum. Bu evi bir daha görmek istemiyorum." ifadelerini kullandı.
ABD yönetimi tarafından Federal sel baskınları sigortası sahiplerine evlerinin gördüğü zarar kapsamında ödemeler yapılırken Irma ve Harvey Kasırgalarında hasar gören "1,5 milyon evin sadece yüzde 2'sinin sigortalı olduğunu söyledi.
Ulusal Sel Sigortası Programını yöneten Roy Wright, "Bu konuda çok geri durumdayız ve hızlı hareket etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Yaşadıkları 2 Kasırga'nın rekor ödemeye sebebiyet vereceğini belirten Wright, ödemelerin 11 milyar doları bulabileceğini belirtti.
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