HT Egeli'de yer alan habere göre, Folkart Gallery, geleceğin sanatçısı yetenekli çocukları yetiştirmek amacıyla 2015 yılından bu yana her yıl resim kursu düzenliyor.

Çocuklara yönelik başlatılan resim eğitimi kursu bu yıl 4. kez gerçekleşecek. Resim kursuna başvurular 4 Haziran– 8 Haziran tarihleri arasında yapılabilecek. Ücretsiz olan kursta çocukların kullanacağı tüm malzemeler Folkart Gallery tarafından karşılanacak. Folkart Gallery’deki kursta minik kursiyerler, resim tekniklerini öğrenmenin yanı sıra farklı etkinliklere de katılacak.

BİZ DÜŞ GEZGİNİYİZ

Minik öğrenciler, kurs süresince gözlem yapmayı, kağıtları, malzemeleri tanımayı ve kullanmayı öğrenecek. Kurs süresince pastel, akrilik ve suluboya ile çalışan minikler, oyun hamuru ile istedikleri figürleri yapmak için de çalışacak. İzmirli ressam Hale Gökalpsezer ve öğretmenler eşliğinde çocuklar, görsel sunum ve dramalarla, ünlü konuk sohbetleriyle resim eğitimi alacaklar. Eğitimler sırasında kitap okuma, masal dinleme gibi farklı etkinliklerde gerçekleştirilecek.

Güzel geçen bir sergi sezonunun ardından çocuklar için resim kursunun başlayacağını belirten Folkart Gallery Koordinatörü Fahri Özdemir, bu yıl ki temayı “Biz Düş Gezginiyiz” olarak belirlediklerini açıkladı. Fahri Özdemir, çocukların resim eğitimine destek verdiklerini ifade etti. Özdemir, “Bu yıl yine çocuklarımız için çok güzel bir tema seçtik. Düş kuran çocuk yaşar. “Yaratıcı gücü yaşatmak, hayal kurmak ve tasarlamakla başlar” mottosuyla çocukların düşlerde gezinmesini, resimlerinden şiir yazabilsinler istiyoruz” dedi.

150 ÖĞRENCİ KATILACAK

Başvuru için öğrencinin nüfus fotokopisi ve 1 adet vesikalık fotoğrafı ile birlikte Folkart Gallery’de başvuru formunun doldurulması gerekiyor. Bu sene 150 öğrenciye resim eğitimi verilmesi planlanıyor. Kurs süresince her öğrenci haftada 2 gün eğitim alacak. Dersler haftaiçi yapılacak.