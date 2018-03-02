Fotoğraf yarışmasında şok! YPG'li fotoğraf finale kaldı

Sony'nin "Dünya Fotoğraf Ödülleri" yarışmasının profesyonel fotoğrafçılara açık olan bölümünde, çekilen ve "Güncel Olaylar & Haberler" kategorisindeki "Rakka’nın Geri Alınması" serisinde yer alan bir fotoğrafta YPG’li bir teröristin tabut taşırken çekilmiş görüntüsü yer alıyor.

Teknolojioku.com'da yer alan habere göre, fotoğraf aynı zamanda ilk 50 fotoğrafın övgüye değer bulunduğu "profesyonel kısa liste" kategorisine girdi.Haberde bahsi geçen fotoğrafçının AFP muhabiri olduğu belirtiliyor.

Daha önce Türkiye'de gözaltına alınan, Silopi'de operasyonlar sürerken propoganda yaptığı gerekçesiyle emniyet güçleri tarafından ilçeden çıkarılan fotoğrafçının Sony yarışmasında finale seçildiği ve Türk medyasına bu fotoğraflarının servis edildiği kaydedildi.

Haberde ayrıca, haberi kullanan birçok teknoloji sitesinin fotoğrafı haber içerisinde kullanmadığına dikkat çekildi.

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