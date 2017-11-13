Fotoğraflarla: İran'ın Serpol Zehap şehri, depremden en büyük hasarı gören yer

- EPA

Irak-İran sınırında meydana gelen 7.3 büyüklüğündeki deprem sınırın İran'ın Kirmanşah eyaletindeki yerleşim bölgelerinde yıkıma neden oldu.

Depremde iki ülkeden toplamda hayatını kaybettiği açıklanan yaklaşık 350 kişiden, AFP haber ajansının ulaştığı verilere göre 336'sı bu bölgede hayatını kaybetti.

Kirmanşah eyaletindeki Serpol Zehap kentinin, depremden en büyük hasarı gören yer olduğu bildiriliyor.

- Reuters

Serpol Zehap'ın tek hastanesinin de depremde bir kısmının yıkıldığı, kentin tamamında ise elektriklerin kesildiği aktarılıyor.

Şehrin dışındaki yerleşim bölgelerinde ve köylerde de arama kurtama çalışmalarının sürdüğü bildiriliyor.

- Reuters

Bölgenin nüfusunun çoğunlukla Şii Kürtler'den oluştuğu, ölümlerin yaşandığı apartman komplekslerinin yapımına ise İran'ın eski lideri Ahmedinecad'ın devlet başkanlığı döneminde başlandığı belirtiliyor.

Yıkım yaşanan bu konutların en eskisinin 10 yıllık olduğu aktarılıyor.

- Getty Images

Sınırın diğer tarafındaki Irak'ta ise Süleymaniye'ye bağlı Darbandikan kasabası depremden etkilendi.

Bu bölgedeki ölü sayısının da 10'a yaklaştığı bildiriliyor.

- Getty Images

Yaklaşık 40 bin kişinin yaşadığı bölgede bulunan Darbandikan Barajı'nın yıkılması endişesi ile binlerce kişi yetkililerin çağrısı ile evlerini terk etti.

- Getty Images

Yapılan incelemeler sonucu barajın ciddi bir hasar almadığı açıklandı.